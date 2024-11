Beneficis de l’alcohol

Creat: Actualitzat:

Com ja he esmentat sovint, pateixo un trastorn per consum de substàncies, en particular l’alcohol. El 15 de novembre se celebra el Dia mundial sense alcohol i aprofitarem per explicar els beneficis que m’ha proporcionat deixar de consumir alcohol.

En el meu cas es defineix molt ràpidament, vaig passar de viure un infern a viure a la Terra. Així de simple i complicat alhora, però, i què passa amb les persones que no pateixen un trastorn per consum de substàncies?

Els experts, que no tenen conflicte d’interessos amb la indústria de begudes alcohòliques, diuen que la interrupció del consum d’alcohol ofereix una sèrie d’avantatges considerables per al cos, ment i ànima.

A qui se li ocorrerien aquestes coses? Com serà beneficiós deixar una droga? Perquè malgrat que mig món encara pensi que no, la cervesa, senyors i senyores, és una droga i, segons David Nutt (neuropsicofarmacòleg anglès que va treballar com a assessor del ministeri del departament de Salut del Regne Unit), l’alcohol és de les pitjors drogues que hi ha, però això ho deixarem per a un altre article.

Anem per feina:

Cos: deixar de beure alcohol té diversos beneficis per a la salut. El fetge comença a recuperar-se, reduint el risc de malalties com la cirrosi. A més, és comú perdre pes i millorar la composició corporal, ja que l’alcohol aporta calories buides. El sistema immunitari s’enforteix, millorant la capacitat per combatre infeccions. Encara que l’alcohol pot ajudar a dormir, la seva qualitat es veu afectada; deixar-lo pot resultar en un son més reparador. També millora la hidratació i l’aparença de la pell, que sovint es deshidrata i s’inflama per l’alcohol. Finalment, es redueixen els problemes d’acidesa i malestar estomacal.

Cap: l’alcohol deprimeix el sistema nerviós central, la qual cosa dificulta la capacitat de raonar, prendre decisions, concentrar-se i memoritzar. Una persona que solia utilitzar l’alcohol per calmar l’ansietat s’adona que, a llarg termini, aquest comportament augmenta l’ansietat. En deixar l’alcohol, es poden experimentar nivells més baixos d’ansietat i una major estabilitat emocional. A més, deixar de beure potencia l’estat d’ànim, redueix la tristesa i la depressió, i augmenta l’energia i la productivitat.

Ànima: deixar de beure alcohol millora la salut mental i emocional, afavorint relacions més saludables i significatives, així com una major consistència en l’estat d’ànim, amb menys fluctuacions emocionals. A més, facilita l’autocontrol en situacions socials, millora el maneig de l’estrès i fomenta una major resiliència emocional. En definitiva, prendre el control de la mateixa salut contribueix a un augment de l’autoestima i la confiança en un mateix.

Tenim més beneficis, els materials, ja que estalviem diners, i molts. Jo vaig baixar una aplicació que es diu Easy Quit per deixar de beure i segons aquest aplicatiu, i que consti que això em fa moltíssima vergonya, he estalviat molts calés en sis anys i quatre mesos. Us convido que feu la prova, baixeu l’aplicatiu i poseu la mitjana de despesa setmanal en alcohol, al cap de tres mesos us asseguro que més d’un de vosaltres s’emportarà una sorpresa, i no crec que sigui grata.

Així que com diu el títol de l’article, aquí teniu tots els beneficis de beure alcohol: els ocells nascuts en gàbia creuen que volar és una malaltia.