Ramaderia i agricultura per un model de país sostenible

En l’ordre del dia de l’activitat política, i també de la social i econòmica, hi ha un debat al voltant del model de país que volem. Quina és l’Andorra de demà que deixarem en herència a les futures generacions?

Més enllà del creixement sostenible i el dret a l’habitatge, qüestions en què el Govern ja ha exposat en més d’una ocasió quin és el seu full de ruta, hi ha un altre sector que és indispensable per assolir un model de país sostenible. L’agricultura i la ramaderia són essencials per aconseguir un equilibri i una harmonia paisatgístics, als quals hem d’aspirar com a país de muntanya.

En aquest sentit, el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia vol impulsar un país que respecta el seu territori, tant al fons de vall com a les muntanyes. El territori d’una Andorra rica en biodiversitat de fauna i flora. El d’un país que no persegueix el rèdit fàcil, sinó la cultura de l’esforç i conèixer el preu de les coses. El d’un país que ens permeti mirar el passat amb tranquil·litat per saber d’on venim, on som i, sobretot, cap a on volem anar. El d’una Andorra lligada a la seva terra que vetlla per l’ús racional del sòl i dels recursos naturals. El d’una Andorra moderna, però que no renuncia als seus valors ni als seus orígens. El d’una Andorra que sap combinar un horitzó d’oportunitats per a les futures generacions sense renunciar a sentir els tibells de les vaques.

El Govern vol seguir creient en aquesta Andorra. És per aquest motiu que en el projecte de llei de pressupost del 2025 s’hi inclou una partida de gairebé quatre milions d’euros d’ajuts directes al sector primari. Novament, un augment del 10% respecte al 2024. Això significa que en només dos anys, si comparem el pressupost que es va liquidar el 2023 i el que el Govern ha pressupostat per al 2025, haurem incrementat els recursos directes destinats al sector gairebé 1,1 milions d’euros, xifra que equival a un 35% més.

Durant aquest 2024, i gràcies al creixement pressupostari, ja hem pogut endegar diversos projectes que ens han permès potenciar la raça bruna d’Andorra, revisar a l’alça el conjunt de primes de l’engreix de totes les seccions i també donar suport a la resta de productes, com són els productes ecològics i el vi.

Però sé que no ens podem quedar aquí, que tenim més deures pendents i que el sector ens esperona a seguir endavant. És per aquest motiu que per al 2025, com ja he comentat, hem previst un nou augment del 10% de la bossa global econòmica destinada al sector, que distribuirem de forma equitativa i sempre premiant les explotacions que fan millor la feina. Destinarem una part d’aquests recursos a incrementar les subvencions als equins pesants i, en concret, a les eugues. Aquest és un compromís que vaig adquirir amb l’Associació de Pagesos i Ramaders, el de no discriminar cap secció i mantenir una distància raonable entre els bovins i els equins. També estendrem els ajuts de benestar animal a les seccions equines i ovines, per fomentar les millors pràctiques de maneig al conjunt d’explotacions.

Els productes de qualitat són el pal de paller del nostre sistema agrícola i ramader, i és per això que cal seguir desenvolupant-los. En aquest sentit, crearem el segell de Carn de Corder Transhumant per reforçar el suport als nostres ramats, actors indispensables per al manteniment de les nostres pastures d’altura i els nostres boscos. Seguirem dotant el conreu de la vinya de més acompanyament i crearem dos noves línies d’ajuts, l’una per a la trumfa i l’altra per a la producció de mel; sempre controlant la qualitat d’aquests productes.

També donarem resposta a una demanda que fa temps que el sector primari reclama a l’Administració: les deduccions a la importació dels productes farratgers i aliments concentrats. Per al pròxim any agrari aquestes deduccions desapareixeran i es podrà importar lliurement sense aplicar cap tipus de penalització ni restricció a cap producte farratger, com l’alfals, l’herba i la palla de gra o el pinso.

Garantir el relleu generacional és una tònica que repetim dia rere dia els que tenim un lligam i una responsabilitat en el sector agrícola i ramader. El conjunt d’aquestes mesures albira aquest relleu generacional, per construir un sector que sigui pròsper per a les futures generacions que s’hi vulguin dedicar. Però si hi ha un projecte que és essencial per garantir el relleu generacional és la possibilitat de poder bastir explotacions més modernes, més funcionals, més segures, més mecanitzables i alhora més fàcils d’amortitzar. I això ho estem treballant de forma conjunta entre els comuns i els grups parlamentaris, per presentar un projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme que tingui en compte el sector primari.

Aquest és el compromís i el full de ruta del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia per poder seguir fent del sector primari un puntal de la nostra societat de muntanya i d’un model de país més sostenible, que ens fa sentir orgullosos d’on venim i cap a on volem anar.