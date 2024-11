Creat: Actualitzat:

Octubre, desè mes de l’any i primer de la tardor des del calendari gregorià anomenat Vendemiaire i Brumaire (vendemia i broma) al calendari republicà.

És un mes amb molts esdeveniments.

La pagesia:

Recollir les últimes hortalisses: trumfes, remolatxes, carbasses, cebes, etc.

Plegar la vacada, baixar les vaques a les bordes per acabar de péixer els prats.

Fer la transhumància. Els qui tenien ramat el portaven a França, als pobles prop de Béziers, i els qui tenien conllocs, baixar-los a Catalunya o Aragó.

Portar la llenya a casa, que havien talat els arbres a la primavera.

Anar a les fires: Canillo el dia 16, Andorra el 27 per vendre mules, pollins. Un any el meu pare que DEP va pujar d’Andorra amb dos pams de neu.

També és el temps dels bolets, rovellons, ceps, fredolics...

Els animals:

Alguns ocells emigren (orenetes i altres).

D’altres hivernen: marmotes, rèptils, cargols, gall de bosc que “s’ajuca” amb les seves ales sobre el cap sota una branca al cap d’un arbre.

Alguns canvien de color (perdiu) o els creix el pèl (isards).

L’esquirol arreplega avellanes i aglans i els fica en un forat al tronc d’un arbre on passarà l’hivern.

I els altres campen com poden: guineus, llebres, cabirols, porcs fers etc. Atenció als galliners per les guineus i fagines.

S’obre la caça i es veda la pesca.

La tardor és la preferida pels pintors. Els arbres de fulla caduca es vesteixen de tots els colors: groc, ocre, marró, vermell. I després, despullats.

El poetes i músics també canten la tardor.

El cantautor Jean Ferrat escriu:

“Que la montagne est belle,

Comment peut-on s’imaginer

En voyant un vol d’hirondelles

Que l’automne vient d’arriver”.

Durant la segona guerra mundial, van fer passar un missatge del cantant Georges Brassens a les tropes aliades que podien desembarcar a Normandia. També parla de la tardor:

“Les sanglots longs des violons de l’automne, bercent mon coeur d’une langueur monotone.”

El músic Vivaldi també parla de la tardor amb les 4 estacions.

Recordem també que el mes d’octubre hi ha una nova edició de la Cambra Romànica, amb concerts a quasi totes les esglésies de la parròquia de Canillo.

Religió:

És el mes del Roser “rosari”. Robert Lizarte ho va explicar molt bé amb un article al Bon Dia.

A finals d’octubre i primers de novembre s’esperaven les primeres nevades. Ara es fan esperar per mala sort de les estacions d’esquí.

Bon final de tardor i entrada a l’hivern.