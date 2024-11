Balanç de les accions del Govern d’Andorra

Creat: Actualitzat:

En els darrers anys, hem estat testimonis d’una sèrie de reformes i accions impulsades pel Govern d’Andorra amb l’objectiu de transformar el país i millorar el benestar de la seva ciutadania. Davant d’aquestes mesures, molts podríem preguntar-nos si han tingut un impacte real o si simplement responen a una estratègia política. No obstant això, analitzant les accions dutes a terme durant la darrera legislatura i l’actual, resulta evident que han deixat un llegat positiu i concret en la vida quotidiana de moltes andorranes i andorrans.

En primer lloc, pel que fa a la diversificació econòmica, és sabut que Andorra ha depès històricament gairebé exclusivament del turisme i del sector financer. Tot i que aquests pilars continuen essent fonamentals, el Govern ha comprès que cal diversificar l’economia per assegurar un futur més resilient i, en aquest context, es poden observar els primers èxits dels darrers anys.

La creació d’un marc fiscal atractiu per a noves empreses tecnològiques i sectors emergents, sumada a l’aposta per l’educació i la innovació, ha generat noves oportunitats laborals per als joves. Així, ja no és del tot necessari buscar oportunitats professionals fora del país, ja que Andorra està creant un ecosistema cada vegada més dinàmic. Aquest és, sens dubte, un gran avenç, no tan sols per retenir talent, sinó també per construir una economia més sòlida i preparada per afrontar els reptes globals.

A més a més, un dels àmbits en què més es nota l’efecte positiu d’aquesta legislatura i l’anterior és en les millores del sistema sanitari. L’accés a serveis mèdics de qualitat ha estat, des de fa temps, una preocupació constant. Tanmateix, les reformes implementades han suposat un punt d’inflexió. La modernització de l’hospital, la reducció de les llistes d’espera i la inversió en tecnologia mèdica han afavorit moltes famílies. En un moment en què la salut és una de les principals preocupacions globals, Andorra ha sabut adaptar-se i millorar un sector que afecta directament la qualitat de vida de tots nosaltres. Això s’ha aconseguit no tan sols incrementant la despesa, sinó també gestionant millor els recursos, fet que ha permès oferir una sanitat més eficient i accessible.

D’altra banda, cal destacar que l’habitatge continua sent un dels grans reptes del país. Els preus dels lloguers, especialment a les zones més cèntriques, segueixen sent un tema de debat. Tot i això, les iniciatives impulsades durant els darrers cinc anys comencen a donar resultats. Les ajudes al lloguer, la congelació dels contractes de lloguer i la construcció d’habitatge a preu assequible són passos en la direcció correcta per revertir anys de dificultats en aquest àmbit.

Així mateix, si hi ha un àmbit en què l’impacte positiu és innegable, és el de l’educació. El Govern ha fet una aposta decidida per la modernització del sistema educatiu i els efectes ja es comencen a notar. La integració de noves tecnologies a les aules, la formació contínua del professorat i la promoció de les competències en ciència, tecnologia i enginyeria (STEM) són mesures que tenen com a objectiu preparar les noves generacions per a un futur cada vegada més incert i tecnològic. Aquestes reformes no tan sols han millorat la qualitat de l’ensenyament, sinó que estan dotant els joves d’Andorra amb les eines necessàries per competir en un món globalitzat, fet que representa una clara aposta de futur, amb resultats que, sens dubte, es veuran a llarg termini.

A més, és imprescindible parlar de la sostenibilitat. Com molts altres països, Andorra s’enfronta als reptes derivats del canvi climàtic i la degradació ambiental. Les accions del Govern en aquesta matèria, que van des de la promoció del transport elèctric, passant pel transport públic gratuït, fins a la incentivació de les energies renovables, són passos valents cap a una economia més verda. Aquestes mesures no tan sols contribueixen a la protecció del medi ambient, sinó que també tenen un impacte directe en la salut i el benestar de la població. Respirar un aire més net i viure en un entorn més saludable són aspectes que no tenen preu.

Finalment, cal esmentar l’enfocament social. El Govern ha treballat per reforçar la seguretat social i ha implementat programes destinats a protegir els sectors més vulnerables de la societat. Són polítiques que, tot i no ocupar sovint els grans titulars, marquen una diferència significativa a la vida de moltes persones. Aquestes accions reflecteixen la sensibilitat d’un Govern que, des del primer dia, ha buscat construir una societat més justa i equitativa.

Tot i que encara queden molts aspectes per millorar, és innegable que el balanç d’aquesta legislatura, a dia d’avui, és majoritàriament positiu. El Govern ha demostrat tenir una visió clara del futur i ha pres decisions que han millorat la vida de bona part de la seva ciutadania en àmbits fonamentals com l’economia, la salut, l’educació, l’habitatge i la sostenibilitat.