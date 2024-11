Arqueologia periodística

Creat: Actualitzat:

En dies en què l’actualitat és tan dramàtica i trista, llegeixo després alguns articles d’opinió, art i altres temes per alliberar la ment i fugir d’una realitat que massa sovint porta dolor i destrucció, de vegades per causes naturals; d’altres, quan encara són més devastadores, per acció de l’home.

Dissabte passat La Vanguardia publicava un article sobre com un sistema làser (sistema de llum làser Lidar) ha permès descobrir a Campeche (Mèxic) una ciutat maia que podria ser tan extensa com Chichen Itza. Sembla clar que una àmplia zona de la selva del Petén i del Yucatán encara amaguen innombrables tresors arqueològics que permetran saber molt més sobre una civilització que es va estendre per bona part de Mesomèrica abans de l’arribada dels europeus. Sempre m’ha apassionat el tema de les piràmides, arreu del món i per extensió tot el que guarda referència amb l’arquitectura, en l’àmbit informatiu i popular.

Llibres com Déus, tombes i savis, de C. W. Ceram, publicat per primer cop l’any 1949 (encara es pot trobar a qualsevol llibreria en edició butxaca i la seva lectura continua sent entretinguda), van influir gran part de la meva generació, que també va créixer veient l’arqueologia cinematogràfica amb personatges tan ficticis com divertits, tipus Indiana Jones, i en menor grau la saga de Jurassic Park.

L’arquitectura elemental sempre agrada a la gent... però m’estic anant de tema. En realitat volia parlar de l’autor de l’article La tecnologia làser descobreix una ciutat maia amagada amb piràmides com les de Chichen Itzà, David Ruiz Marull, que té publicats d’altres articles a les pàgines del mateix diari; articles que també es poden trobar a altres llocs web.

Aquests són alguns dels temes que m’han cridat l’atenció i he llegit aquests últims mesos: La túnica sagrada d’Alexandre el Gran estava enterrada a les ruïnes de reals de Verginia, Trobades dues Machu Picchu de la Ruta de la Seda a les muntanyes de l’Uzbekistan o L’estrany tresor romà descobert a Alemanya, a quilòmetres de la frontera de l’Imperi, entre molts altres. Els articles resulten sempre entretinguts i fàcils de llegir.

Per si li volen seguir la pista, el periodista es pot localitzar a Twitter (prefereixo utilitzar aquesta antiga nomenclatura), @DavidRuizM. Des d’aquí podran trobar l’enllaç a algunes de les seves publicacions.