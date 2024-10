La digitalització d’Andorra: reptes i oportunitats en el viatge cap al 2030

Creat: Actualitzat:

Andorra ha iniciat un procés ambiciós per innovar i adaptar-se a les exigències d’un món cada cop més digital, com es reflecteix en l’Estratègia de Transformació Digital 2030, publicada fa uns mesos pel Govern. Aquesta estratègia té com a objectius, entre d’altres, millorar la competitivitat del país i garantir que els ciutadans les empreses andorranes puguin aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix la tecnologia, alhora que es preparen per a un entorn empresarial globalitzat i digital. Una estratègia la implementació de la qual suposa alhora grans oportunitats i uns notables reptes.

La situació actual

Andorra ha fet passos importants en el seu camí cap a la digitalització, com demostren alguns assoliments del primer Programa de Transformació Digital d’Andorra, tot i que encara queda molt camí per recórrer. Com s’extreu d’aquest programa, al país s’han impulsat diverses millores, com l’emissió de més de 35.000 certificats digitals actius, l’accés telemàtic a certs tràmits administratius a través de la Seu Electrònica o la creació de l’Agència Nacional de Ciberseguretat. Aquestes fites han posicionat Andorra en el lloc 19 de l’índex DESI (Digital Economy and Society Index).

No obstant, Andorra encara té grans reptes en el seu procés de transformació digital. Entre d’altres, l’excessiva burocràcia i descoordinació de l’administració, o la maduresa digital de les empreses, especialment les pimes, moltes de les quals encara no han adoptat plenament eines digitals necessàries per competir en l’economia global.

Reptes de la digitalització

L’Estratègia Digital 2030 planteja objectius ambiciosos, però també s’ha de ser conscient de les debilitats que presenta el país. Un dels principals reptes és, sens dubte, el garantir que almenys el 80% de la població tingui competències digitals i utilitzi de forma recurrent aquestes eines abans del 2030, cosa que requerirà un gran esforç formatiu i econòmic.

Un altre repte rellevant és la modernització i adopció digital de l’administració pública, que encara ha de reduir la burocràcia i optimitzar els seus processos. La digitalització dels tràmits requerirà un esforç addicional de coordinació de les entitats del sector públic que participen en els processos administratius, la formació dels empleats i la inversió en tecnologia, necessaris perquè, al cap de pocs anys, el ciutadà pugui dur a terme qualsevol tràmit davant l’administració pública, de forma online i en pocs clics. Així mateix, cal un esforç important per aconseguir que les administracions estiguin interconnectades entre elles, mitjançant un bus d’interoperabilitat que permeti que les entitats comparteixin informació de forma eficient, sense necessitat de requerir les mateixes dades als ciutadans en cadascuna de les seves interaccions amb les administracions (Comuns, CASS, diferents departaments del Govern, etcètera), com succeeix en l’actualitat.

Finalment, la digitalització de les empreses és un element necessari perquè siguin competitives a escala internacional, especialment davant els reptes de l’obertura econòmica fruit d’un possible Acord d’Associació amb la UE. En aquest sentit, el teixit empresarial haurà d’invertir, amb mitjans econòmics i humans, per incorporar les eines digitals necessàries per seguir sent competitives.

Oportunitats de la digitalització

Hi ha una oportunitat única de les empreses de consolidar els seus processos de digitalització empresarial, cosa que els permet ser més eficients, dinàmiques i competitives a escala internacional. En aquest sentit, és especialment interessant el Programa de Digitalització Empresarial (PDE), que ofereix subvencions i assessorament per fomentar la incorporació de tecnologia i eines digitals en les empreses, tant en els seus procediments interns com en les seves operacions comercials. La transformació digital de les empreses és un aspecte clau per diversificar l’economia andorrana i permetre l’accés a nous mercats.

Cal destacar també l’oportunitat, que alhora és un repte majúscul, de que les administracions públiques del país avancin en el seu procés de transformació digital, fet que hauria de permetre que les interaccions del ciutadà amb les administracions siguin cada cop més ràpides i fàcils. I una forma de fer-ho és a través de la Seu Electrònica, que hauria de permetre fer la majoria dels tràmits de forma online, des de casa, sense desplaçaments ni maldecaps, cosa que suposaria una millora significativa en l’atenció als ciutadans i les empreses, així com en l’eficiència mateixa de les administracions públiques.

Finalment, tot l’anterior suposaria un increment de la qualitat de vida i la sostenibilitat del país, alhora que permetria als ciutadans, empreses i administracions andorranes ser competitius davant els reptes que el context econòmic actual ens depara. Un context econòmic cada cop més exigent, internacional i dinàmic, on l’adaptació constant és la única forma de garantir l’èxit individual i col·lectiu de tots nosaltres.