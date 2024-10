Reptes i oportunitats per al futur dels joves del Pirineu i Andorra

Creat: Actualitzat:

Les XI Jornades per a l’Excel·lència van ser un espai de reflexió sobre el futur dels joves al Pirineu i Andorra, abordant problemes urgents com l’accés a l’habitatge, les oportunitats laborals i la necessitat d’infraestructures que evitin l’èxode juvenil. Els preus de l’habitatge i la concentració d’oportunitats professionals a les ciutats obliguen molts a marxar, buidant el territori de talent. No obstant això, les jornades van proposar solucions. L’accés a l’habitatge cada cop més difícil i la concentració d’oportunitats a les grans ciutats obliguen molts joves a marxar. Aquesta realitat és coneguda, però ara cal actuar amb solucions concretes. No podem permetre que el Pirineu i Andorra perdin el seu recurs més valuós: la joventut.

Les jornades van anar més enllà d’exposar problemes, convertint-se en un debat per revertir la situació. Es va destacar l’emprenedoria i les noves tecnologies com a eines clau per revitalitzar les economies locals. Treballar de manera remota o crear negocis innovadors sense haver de marxar és essencial per al futur. Tanmateix, cal garantir les condicions per fer-ho viable: una bona connexió a internet, suport institucional i un ecosistema emprenedor que impulsi aquestes iniciatives.

Durant les jornades es va destacar la importància de la col·laboració entre institucions i comunitats locals. És fonamental que tant administracions públiques com empreses treballin conjuntament per crear un entorn on els joves veiem un futur prometedor. Ja és hora de passar de les paraules als fets. Necessitem accions concretes i polítiques que vagin més enllà de cobrir necessitats bàsiques, fomentant la nostra participació activa en la vida social i econòmica dels nostres territoris.

Un dels punts forts de les jornades va ser escoltar les experiències de joves que han decidit quedar-se o tornar per construir el seu futur al Pirineu i Andorra. Aquestes històries recorden que el futur es construeix amb valors com la solidaritat i la identitat cultural, que fomenten l’arrelament. Els valors dels nostres avantpassats poden conviure amb les noves formes de treball, si ens adaptem a les noves realitats.

A més de la dimensió cultural, també es va destacar la importància de mantenir viu el teixit social de les nostres comunitats. La globalització ha esborrat fronteres, però sovint també ha diluït els vincles amb la terra i les tradicions. No hem de permetre que es perdi aquesta essència. El compromís amb el territori, la preservació de la cultura local i la solidaritat són elements que faran que vulguem construir el nostre futur aquí.

També es va destacar la importància de mantenir el teixit social i cultural, i la necessitat de polítiques que no només cobreixin necessitats bàsiques, sinó que fomentin la participació activa. La sostenibilitat, les noves tecnologies i la col·laboració entre institucions i empreses són claus per transformar la situació. Les històries d’emprenedors locals van ser un recordatori que, amb les condicions adequades, els joves poden prosperar al seu territori. Ara és el moment d’actuar i convertir el Pirineu i Andorra en llocs on els joves vulguin quedar-se i prosperar.

Des de Fòrum vam destacar la necessitat de transformar aquestes reflexions en accions concretes. És imprescindible que la ciutadania puguem accedir a les oportunitats i recursos que necessitem per desenvolupar-nos i prosperar en els nostres territoris d’origen. Des de les institucions públiques fins a les empreses locals, tothom hem de fer la nostra part per assegurar que els joves no només puguin quedar-se, sinó que vulguin quedar-se.

No n’hi ha prou amb parlar de solucions, ara és el moment d’actuar. Les bones intencions són importants, però no tenen valor si no es transformen en fets. A Andorra i al Pirineu necessitem solucions reals que millorin la nostra qualitat de vida: habitatge assequible, oportunitats laborals dignes, suport a l’emprenedoria i infraestructures que ens mantinguin connectats. Si ho aconseguim, convertirem el Pirineu i Andorra en llocs on els joves no només vulguin viure, sinó també prosperar. Un dels missatges més poderosos que van sorgir de les jornades és que el futur és possible. Les històries de joves emprenedors, professionals que treballen de manera remota, i esportistes que han assolit grans fites són exemples que, malgrat les dificultats, hi ha camins viables si es dona el suport adequat. No serà fàcil, però és el moment de passar de les paraules als fets. Les institucions i la societat en general hem d’assumir el compromís de garantir que el talent tingui un futur. És el moment d’actuar, de construir un futur que respecti les nostres arrels i que, alhora, ofereix les oportunitats que les persones joves necessitem per créixer i desenvolupar-nos.