8 d’octubre, a la sala de Congressos d’Andorra la Vella ha tingut lloc la inauguració del curs acadèmic 2024-2025 de la universitat d’Andorra.

El rector de la Universitat, Juli Minoves, els bisbes de la Seu, el Cap de Govern, consellers generals, cònsols, alumnes diplomats i molt altre públic han omplert la sala.

El rector ha iniciat l’acte amb un discurs, seguit pel cap de Govern i el Sr. Bisbe.

El rector ha presentat aleshores la conferenciant, la Sra. Magda Marquet Mandicó, filla de Canillo de casa Ton de Borró. Parlarem més tard de la Sra. Marquet.

Seguidament, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i la ministra de Sanitat han entregat els diplomes de bàtxelor, DPA, Màster i doctorat als estudiants que havien acabat la carrera. Al final de la cerimònia es va cantar l’himne universitari Gaudeamus Igitur.

Magda Marquet, doctora en enginyeria bioquímica.

Nascuda a Canillo, va cursar els estudis a l’escola francesa de Canillo, al col·legi d’Andorra, al lycée Jean Lurça a Perpinyà i finalment a l’INSA universitat de Tolosa on va ser graduada. Va començar la seva recerca a Transgene (Strasbourg) i després amb el seu marit es van traslladar a Sant Diego, on encara resideixen.

La Magda la vaig tenir durant tres anys a l’escola francesa de Canillo, on exercia com a mestra. Una nena treballadora, educada i simpàtica amb tothom. Molt intel·ligent. Abans d’entrar en 6ème havien de passar un test i la Magda va treure 10/10, essent la primera d’Andorra i dels Pirineus Orientals dels quals depeníem.

El 1967 amb la vinguda per primera vegada d’un Copríncep francès, el general De Gaulle, la Magda, amb 9 anys li va dirigir unes paraules de benvinguda, tota emocionada i més tard el Copríncep li va enviar una carta d’agraïment que encara guarda.

No entraré en detalls perquè en Biotecnologia no hi entenc gaire, es pot dir res. Si voleu tots els detalls entreu a https//www.altaveu.com/entrevistes/ o bé mirar el programa de ràdio Avui serà un bon dia del dia 8 d’octubre.

Magda, et desitjo que com a doctora, esposa, mare, padrina, puguis treballar molts anys en aquest àmbit tan interessant de la salut.

* Foto dels escolars de l’escola francesa de Canillo, any 1967. La Magda Marquet és la segona de la dreta de la primera fila.