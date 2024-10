Creat: Actualitzat:

El 10 d’octubre se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada impulsada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) des de 1992 per crear consciència sobre els problemes de salut mental a tot el món i promoure els esforços en suport de la salut mental.

Les addiccions són un problema de salut mental i en aquest article intentaré explicar per què molts de nosaltres acabem desenvolupant un trastorn addictiu a causa d’una malaltia mental o com una addicció pot provocar una altra malaltia mental.

Les persones que patim trastorns addictius sovint breguem amb altres problemes de salut mental com depressió, ansietat o trastorns per estrès posttraumàtic.

A aquesta mena de problemàtica se la coneix com a comorbiditat, una persona pateix simultàniament un trastorn de salut mental i una addicció, la qual cosa pot agreujar la nostra situació encara més.

Un altre aspecte que cal tenir en compte és que moltes persones amb problemes de salut mental acudeixen a les drogues com a forma d’automedicació, i poden acabar desenvolupant un trastorn addictiu. A causa de la falta de coneixement d’altres opcions i en molts casos perquè l’accés als tractaments mèdics per a la salut mental són limitats, estan col·lapsats o són extremament costosos, moltes persones busquen maneres d’alleujar la seva malaltia mental o problemes emocionals amb l’alcohol i altres drogues. Les substàncies poden alleujar temporalment, però a llarg termini empitjoren el problema.

L’automedicació pot incloure l’ús d’alcohol per alleujar la depressió i l’ansietat social, l’ús d’opioides en pacients amb dolors o traumes emocionals prolongats i l’ús de cànnabis per alleujar l’estrès, l’ansietat o l’insomni.

Per un altre costat, tenim que l’abús de l’alcohol i altres drogues pot provocar una varietat de malalties mentals o empitjorar les ja existents, la qual cosa pot tenir un impacte significatiu en la qualitat de vida de les persones. Les substàncies alteren el funcionament del cervell, la qual cosa provoca problemes de comportament, emocions i cognició.

Aquestes malalties poden ser:

1 Trastorns d’ansietat, que poden variar entre ansietat generalitzada, trastorns de pànic, fòbies o trastorn d’ansietat social.

2. Trastorns depressius.

3. Trastorns bipolars; l’abús de drogues pot empitjorar els episodis maníacs i depressius en persones amb trastorn bipolar.

4. Psicosis induïdes per substàncies. Aquesta psicosi es pot presentar quan el consum de drogues com la cocaïna, metamfetamines, al·lucinògens o l’alcohol porta la persona a perdre contacte amb la realitat i experimenta símptomes com al·lucinacions i deliris.

5. Trastorn d’estrès posttraumàtic (TEPT). S’origina en experiències traumàtiques i pot agreujar-se pel consum d’alcohol o drogues per pal·liar símptomes com insomni, malsons o records intrusius.

6. Trastorns del son.

7. Trastorns obsessivocompulsius (TOC).

8. Trastorns de personalitat tals com un trastorn límit de la personalitat o un trastorn antisocial.

9. Síndrome de Wernicke-Korsakoff.

10. Trastorns de la conducta alimentària.

Així que en aquest dia especialment, i els 364 dies de la resta de l’any, hauríem de generar consciència sobre la importància d’un enfocament integral en el tractament d’aquestes malalties promovent la prevenció, la detecció precoç i l’accés a tractaments adequats, d’acord amb els temps que corren, universals i que considerin tant la salut mental com les addiccions.

“Els problemes de salut mental no defineixen qui ets”. Matt Haig.