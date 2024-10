L’acord d’associació UE-Andorra: una porta oberta a la biomedicina

Creat: Actualitzat:

L’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea (UE) representa una oportunitat sense precedents per al nostre país. Aquest pacte no tan sols facilitarà el comerç i la mobilitat, sinó que també podria impulsar sectors emergents com ara la recerca biomèdica, convertint-se en un nou motor econòmic.

Recentment, Andorra va perdre una oportunitat significativa amb Grifols, una empresa líder en el sector biomèdic. La col·laboració prevista hauria pogut situar el país al mapa de la recerca científica. Tot i això, aquesta experiència ens mostra que, si establim les condicions adequades, poden sorgir noves oportunitats amb altres empreses i institucions.

Segons la Comissió Europea, el sector biomèdic és un dels més innovadors i creixents a Europa. El programa Horizon Europe compta amb un pressupost total de 93.500 milions d’euros per al període 2021-2027 (1), dels quals una part significativa està dirigida a projectes de salut i biomedicina. Aquestes inversions busquen fomentar la recerca, la innovació i afrontar reptes com ara les malalties cròniques, l’envelliment de la població i les pandèmies.

La biomedicina genera més d’1,8 milions de llocs de treball a Europa (2) i contribueix amb aproximadament el 5% al PIB comunitari (3). Per a Andorra, participar en aquest ecosistema podria significar la creació de llocs de treball d’alt valor afegit i l’atracció de talent internacional. A més, permetria al país diversificar la seva economia, tradicionalment basada en el turisme i els serveis financers.

L’accés als programes europeus de recerca oferiria als investigadors andorrans la possibilitat de col·laborar en projectes internacionals, accedir a infraestructures avançades i obtenir finançament per a iniciatives innovadores. Això podria traduir-se en la creació de centres de recerca, laboratoris i empreses emergents que situarien Andorra al mapa de la innovació científica.

A més dels beneficis econòmics, el desenvolupament del sector biomèdic tindria un impacte positiu en la salut pública. La població andorrana podria beneficiar-se de nous tractaments, tecnologies mèdiques avançades i una millor atenció sanitària, contribuint a millorar la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans.

Per aprofitar aquestes oportunitats, és necessari adaptar el marc legal i institucional del país. L’experiència amb Grifols ens indica que cal ser proactius en la creació d’un entorn atractiu per a les empreses del sector. Invertir en educació i formació especialitzada, així com fomentar la col·laboració entre el sector públic i privat, són passos essencials. L’acord amb la UE podria facilitar aquest procés, proporcionant accés a recursos, experiència i bones pràctiques europees.

En conclusió, l’acord d’associació amb la UE és més que un tractat, és una oportunitat per redefinir el futur econòmic i social d’Andorra. Tot i haver perdut una oportunitat amb Grifols, si posem les condicions adequades, poden emergir noves col·laboracions que impulsin la biomedicina com a nou sector econòmic. És el moment de mirar cap al futur i apostar per la recerca i la innovació com a pilars del nostre desenvolupament.

