El pacte de socis a Andorra

Aquest estiu uns amics em van dir que Mark Zuckerberg estudiava llatí. L’havien vist per Eivissa amb una samarreta que deia “Delenda est Carthago”, “Cartago ha de ser destruïda”. La duia amb segones, vaig contestar. Mark treia molt bones notes de llatí –i de matemàtiques– a l’internat on estudià secundària. La frase del vell Cató, que l’engaltava a tothom, tant si venia al cas com no, ha donat molt joc a la història. Ortega y Gasset va posar-hi “Delenda est Monarchia” i, als nostres dies, he llegit articles amb el “Delenda est Catalonia” i el “Delenda est Hispania”. Ves a saber si Zuckerberg, amb el llatí i com a director executiu de Meta, no volia dir “Delenda est Google+”...

Però n’hi ha més de frases en llatí. L’ultima samarreta del Mark, a la televisió, duia el lema: “Aut Zuck aut nihil”, referència directa a “Aut Caesar aut nihil”, a “O Cèsar o res”. És veritat que, amb la samarreta, duia unes noves ulleres, molt probablement de realitat augmentada, amb les quals ens miren els milionaris de Silicon Valley. A quin Cèsar es deu voler referir Zuck? Potser a Juli Cèsar, abans de travessar el Rubicó, quan –diuen– els seus generals cridaven aquesta divisa. Passar el riu va ser iniciar una nova etapa. Suetoni diu que Cèsar va dubtar molt. Clar. Era trencar la llei romana i fer inevitable la guerra civil. Li va costar la vida. O, potser, es volia referir a Cèsar Borja, que tenia aquesta disjuntiva per lema en el seu escut. Cardenal, noble, militar, condottiero renaixentista italià del segle XV i fill del cardenal valencià Roderic de Borja, després Papa amb el nom d’Alexandre VI. Per la joventut de Zuckerberg diria que pensa en aquest quan l’ha estampat en la seva samarreta. Tot un personatge, aquest Borja, gens fàcil de classificar. Maquiavel li va dedicar un capítol d’El Príncep, aquell gran llibret d’autoajuda que, contràriament al que es creu, és una astuta denúncia dels mètodes que fan servir els tirans en la seva promoció al poder. Aquest Cèsar Borja morí, assassinat, als 31 anys. Tal vegada Mark Zuckerberg, amb el seu interès avui pel món del disseny de moda, vol passar ja dels baby boomers als millennials i a la generació Z. Dubto, però, que el Latin Fashion l’ajudi.