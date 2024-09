Creat: Actualitzat:

Demà passat, primer d’octubre i festivitat de Santa Teresa, abans molt celebrada al sud del Runer, coincideixen, com acostuma a succeir, diversos actes públics programats. Els dos amb més difusió de la convocatòria seran a la Casa de la Vall i a la Biblioteca d’Encamp, per sort compatibles, perquè un serà al matí i l’altre al vespre.

Al matí, en coincidència amb la Diada de la Gent Gran, el síndic general Carles Ensenyat serà l’amfitrió en persona d’un selecte grup –en sentit literal, per seleccionat i petit– de padrins i padrines en la visita guiada per un dels edificis històrics i amb més història pública del país.

Al vespre, la Biblioteca d’Encamp recupera una iniciativa ja coneguda en edicions anteriors: Vibliosons. Una sessió per fer entrar en joc tots els sentits, simultàniament. El títol uneix el concepte de vi, bíblio –llibre– i sons.

Es tracta, per si no ho havíeu entès, o recordat per anys anteriors, d’un maridatge de vins, música en directe i literatura llegida, sota la responsabilitat màxima de David Sanz. Cada tast, prèviament i breument analitzat des del punt de vista enològic, va acompanyat simultàniament d’una peça literària i una altra de musical, en directe.

A l’acte del matí, l’interès es pot limitar per als assistents en veure’s honorats per la figura del conductor de la visita guiada, perquè la gran majoria del grup de padrins i padrines ja deuen haver tingut –i aprofitat– l’oportunitat de conèixer l’edifici i la seva importància per a la història nacional al llarg dels segles.

Al del vespre, els atractius són menys patriòtics i molt més sensuals. Perquè es tracta d’una oferta per activar tots els sentits: olfacte, gust, tacte i vista, amb l’observació i degustació dels productes de les copes, i l’oïda amb la música i la lectura literària. Després diran al sud del Runer que els dimarts són dies de malastrugança, quan no cal casar-se ni embarcar-se, sobretot si la data és tretze. Pura superstició, i subjectiva, perquè –exemple discordant– els anglosaxons al dia tretze el temen quan cau en divendres.