La prevenció, una tasca titànica

Creat: Actualitzat:

Ens preocupa molt el consum d’alcohol i altres drogues entre els joves. Creiem que el consum d’alcohol entre els joves és un problema de salut pública mundial que té un gran impacte al nostre país.

Prevenir aquestes conductes és fonamental, però també presenta múltiples reptes. És una tasca difícil, i encara ho és més en un país com el nostre, on predomina l’alcohol.

En aquest article detallem els reptes que ens trobem per prevenir el consum d’alcohol i altres drogues.

1. Pressió social i cultural: els joves sovint s’enfronten a una forta pressió dels companys per consumir alcohol i altres drogues. Les festes, les reunions, són ocasions en què el consum es normalitza. A més, en la nostra cultura l’alcohol s’associa a celebracions i tradicions, la qual cosa dificulta que la gent pugui desanimar-ne el consum.

2. Publicitat i mitjans de comunicació: la publicitat de begudes alcohòliques sovint mostra el beure com a glamurós i divertit. Els joves estan exposats a aquestes imatges a través de la televisió, les xarxes socials i altres mitjans, que poden influir en les seves actituds i comportaments davant l’alcohol.

3. Facilitat d’accés: els joves poden obtenir alcohol amb relativa facilitat, ja sigui a través d’amics grans, familiars o fins i tot directament des de botigues on no es verifica adequadament l’edat. Aquesta disponibilitat facilita l’inici i la continuació del consum.

4. Manca d’educació i conscienciació: molts joves (i no tan joves) encara no entenen completament els riscos associats al consum d’alcohol.

Abans de passar a detallar les estratègies per a reduir el consum d’alcohol us explicaré un petit exemple.

L’any passat, Projecte Vida ja hi havia denunciat que algunes de les activitats proposades per les comissions de festes parroquials fomenten l’ús i l’abús d’alcohol, i esperàvem que enguany no es repetissin.

S’han repetit i ho hem denunciat davant les administracions corresponents, que ens han donat la seva paraula que l’any que ve no es realitzaran, i menys amb el suport dels diners públics.

Com ja sé que se’ns titllarà de prohibicionistes (és graciós, n’hi ha alguns que ens critiquen per vendre llibres sobre addiccions i fomentar el consum i altres que diuen que som talibans a l’hora de prohibir), tinc un dubte: a qui beneficia realitzar un Beerpong en unes festes parroquials?

I ara, sí, passem a les estratègies que podem utilitzar per prevenir el consum d’alcohol en joves.

1. Educació i sensibilització: implementar programes educatius a les escoles i comunitats per educar els joves sobre els riscos de consumir alcohol. Aquests programes han de ser interactius i rellevants, utilitzant exemples pràctics i per iguals per fer que el missatge sigui més impactant.

2. Enfortir les famílies i les comunitats: els pares i els cuidadors tenen un paper vital en la prevenció. És fonamental formar les famílies sobre com parlar amb els seus fills sobre l’alcohol i establir regles clares i coherents. Les comunitats també poden organitzar esdeveniments sense alcohol per oferir opcions saludables i atractives als joves.

3. Restringir l’accés a l’alcohol: cal garantir que les lleis sobre la venda d’alcohol a menors s’apliquin estrictament. Això inclou una verificació estricta de l’edat al punt de venda i sancions per a aquells que infringeixen aquestes lleis. A més, es podrien considerar polítiques per limitar la publicitat de begudes alcohòliques en mitjans accessibles als joves.

4. Programes d’intervenció primerenca: identificar i donar suport als joves que mostren signes d’abús d’alcohol mitjançant programes d’intervenció primerenca. Això pot incloure programes d’assessorament, tractament i suport per ajudar els joves a superar els problemes relacionats amb l’alcohol abans que empitjorin.

5. Empoderar a través de les habilitats per a la vida: empoderar els joves amb habilitats essencials per a la vida, com ara la presa de decisions eficaç, la resiliència davant la influència dels companys i la gestió de l’estrès, els equipa per prendre decisions sàvies i evitar el consum d’alcohol.

A Projecte Vida ens comprometem a tenir un impacte positiu organitzant esdeveniments que tenen com a objectiu educar i conscienciar sobre l’alcohol i altres substàncies.

En col·laboració amb el ministeri de Cultura, Joventut i Esports, i el servei de Joventut d’Andorra la Vella, planifiquem una sèrie de jornades dedicades a aquesta causa.

Aquestes activitats formaran part del tercer cicle de prevenció d’addiccions, que s’ha ampliat als mesos d’octubre i novembre. Convidarem famílies, joves i professionals a participar i contribuir en aquesta feina titànica.