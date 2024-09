Creat: Actualitzat:

Estem drets a la vora del mar mentre les marees pugen lentament. L’aigua puja tan imperceptiblement que no ens n’adonem fins que ja la tenim als turmells, envoltats per un mar completament nou.

Els 8.100 milions de persones que vivim en aquest món són part del canvi

En aquest món globalitzat obrim i tanquem finestres constantment. És part de la nostra curiositat normal.

Pensem a escala petita; quants de nosaltres vivim en un edifici, amb veïns?, en una ciutat? Més o menys sabem qui viu a prop nostre, sabem els seus costums, potser els horaris, fins i tot quan fa sardines per sopar. Ara pensem a una escala més gran, què està passant a França, a Espanya i al Japó. Som un veïnatge universal.

TEDx són conferències organitzades localment sota la llicència TED. Són idees que val la pena difondre organitzades localment, per un grup de gent que, benèvolament, es dedica a obrir finestres al món des dels llocs més insospitats del nostre planeta. Presons, esglésies, espais oberts, etc.

Tot va començar fa 40 anys quan Chris Anderson va iniciar les xerrades TED... Al cap de poc es va adonar que el que importa difondre són les idees que hi ha a cadascuna de les comunitats properes. Per això es va crear la llicència TEDx perquè grups de gent de manera local poguessin parlar i compartir els projectes més rellevants de la seva comunitat.

S’han fet més de 4.700 xerrades TED i té més 25 milions de subscriptors.

Durant els 15 anys de l’existència de TEDx s’han fet gairebé quaranta-cinc mil esdeveniments, dos-cents disset mil xerrades locals amb més de vuit mil milions de visualitzacions.

Pensem que des de principi d’any, el 2024, hi ha hagut més de 3,5 esdeveniments en 148 països.

A casa nostra som un grup de persones que obrim aquestes finestres al món, des d’inquietuds locals i la curiositat pròpies oferim des del nostre petit país una finestra oberta de bat a bat.

El nostre primer TEDx, TEDxAndorralaVella, el vam fer el 2011 i des d’aleshores un grup de persones benèvoles que formen part i han format part de l’organització local i seguint el procés de curació que demana TED hem fet 17 TEDx en diferents formats, més de 120 conferenciants amb un total de més de 12,5 milions de visualitzacions. I recentment amb l’impuls del comú de Canillo, hem tornat amb el TEDxCanillo. Gràcies a aquests voluntaris i gent que ens mouen les idees hem dissenyat tots els detalls de les finestres que hem obert al món. Finestres que hem obert del nostre país perquè ens vegin des del món.

Ara que parlem de finestres en aquest veïnatge universal. Si ens remuntem al 1960, el canadenc Marshall McLuhan ja popularitzava el concepte. Mr. McLuhan considerava que els mitjans de comunicació convertien el món en una petita comunitat. Hem de tenir en compte que en aquell moment encara no hi havia xarxes socials, però sí que hi havia la idea que el món es feia més petit i que tots estaríem interconnectats, pel bo i pel dolent. Des d’aleshores hi ha hagut molta gent a favor i en contra d’aquesta idea de globalització, en què l’individu forma part d’una sola comunitat.

El veïnatge universal de McLuhan descriu la creació d’un món més interconnectat, que és un aspecte fonamental de la globalització. L’intercanvi ràpid d’idees i informació, facilitat per les eines de comunicació modernes, és un factor clau dels processos d’integració mundial que caracteritzen la globalització.

Aquest enfocament que ja podem comprovar avui en accions, per petites que siguin, va modelant el nostre futur i també el present.

Fa 33 anys Andorra tenia una altra imatge, la fotografia de quan jo vaig arribar a Andorra és diferent. Ja no som el país conegut, solament, pels seus veïns fronterers, al mig dels Pirineus. Després de molta feina feta per la comunitat, ja hi ha gent que ens mira i que es fa una idea de qui som i com som.

Nosaltres, els que organitzem TEDx pel món, volem contribuir activament en aquest relat, les idees que mereixen ser difoses des de la nostra comunitat les ensenyem al món i de la mateixa manera mirem què està passant en altres llocs del planeta.

Aquest procés d’integració dins de la globalització té diferents velocitats, però sempre hem de tenir clar que qualsevol esdeveniment que passi al món ens tocarà tard o d’hora a nosaltres. No podem esdevenir en una illa aïllada del món. Hi ha aspectes positius i negatius que no podem controlar, ja som part d’aquest canvi, d’aquest procés. Des de la nostra organització podem aportar enteniment i comprensió de què i com som nosaltres en aquest petit país dels Pirineus, perquè si dins d’aquest veïnatge universal ens podem conèixer millor amb finestres obertes al món. Podrem esdevenir una millor versió de la nostra societat.