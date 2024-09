Ossos i gossos

Creat: Actualitzat:

Fa alguns dies vaig veure un vídeo per la televisió, rodat crec que al Canadà, en què un fotògraf està treballant a la vora d’un riu, quan de cop apareix un os, un os d’aquells grans, imagino que un Grizzly, que el fotògraf espanta aixecant els braços i cridant, com també ho fa una altra persona fora de càmera. Per sort, l’os fa mitja volta i se’n va sense atacar-los.

Ara, a Andorra, de tant en tant apareix un os. Els hem vist fotografiats o filmats en diverses ocasions i segur que en veurem més. L’últim incident, la setmana passada, va ser quan va haver-hi una trobada no gaire amistosa entre un gos i un os.

Si els he de ser sincer; a mi no m’agradaria trobar-me un os; però tampoc m’agrada trobar-me per la muntanya algun tipus de gossos deslligats, i em refereixo a les espècies considerades perilloses.

Entenc, tot i les prohibicions al respecte, que els propietaris de gossos gaudeixin de la companyia del seu gos en llibertat. No tinc cap inconvenient a veure’ls deslligats per camins de muntanya, sempre que siguin pacífics. La cosa es complica quan surt un gos potencialment perillós que vé bordant cap a la teva direcció. Després l’amo et diu: “No, no fa res; és molt bon gos.” Serà bon gos, però no deixa de ser perillós, i no pots protestar gaire, no sigui que t’enfadis amb el propietari i llavors el gos s’emprenyi.

En realitat em fan més por aquest tipus de gossos que l’Ursus arctos pyerenaicus, que és l’espècie reintroduïda per aquests paratges.

Ara bé. Per si de cas, i com que els ossos no tenen amo, m’agradaria saber com he d’actuar si me’n trobo un per Sorteny o pel camí Ral.

Em faig el mort i no em moc, com diuen en algunes plataformes? Em poso a cridar i intento espantar-lo? O em puc fer el valent i filmar-lo, tot depèn de la distància, si és molt lluny? Se sent amenaçat? De córrer, res de res, perquè són molt ràpids. M’agradaria saber quina és la conducta adequada.

Poca broma; s’estima que als Pirineus actualment n’hi ha quasi 90. I si bé és veritat que no acostumen a atacar els homes, en països com Romania en dues dècades es registren 26 persones mortes i 270 persones ferides. Quant als gossos potencialment perillosos, a Espanya es produeixin tres o quatre morts cada any.

Desconec si als parcs naturals i camins de muntanya d’Andorra hi ha cartells informatius respecte a què fer quan et trobes un os o un gos. Jo no els he vist. Però, ho repeteixo, m’agradaria saber quina és la forma correcta d’actuar.