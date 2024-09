Friqui, i què?

Creat: Actualitzat:

No fa gaire, he acabat de mirar una minisèrie de Netflix anomenada Geek girl, traduït al català seria “noia friqui”.

D’entrada semblava la típica sèrie de flors i violes, d’aquelles per no pensar gaire.

Però sorprenentment, m’ha acabat enganxant a mesura que els minuts anaven passant. M’ha fet riure i somriure i al cap i a la fi també reflexionar.

Aquesta sèrie de deu capítols posa en evidència una problemàtica que sempre ha existit i existeix i ben mirats no hauria de ser un problema valgui la redundància.

Dita sèrie tracta de la diferència en l’àmbit juvenil, però també seria perfectament aplicable en la franja adulta.

Sovint ser diferent té connotacions negatives, el o la diferent no poden o no saben o senzillament no volen encabir-se dins el motlle de la “normalitat”.

M’explico una mica més, els qui per tenir aficions, interessos, gustos, manera de ser o de fer en definitiva diferents de la majoria són sovint motiu de burla de rebuig o fins i tot en el pitjor dels casos d’assetjament.

Algun cop, he sentit a dir a la meva filla paraules com: “Aquells són uns friquis”, i què vol dir friqui? Ni ella mateixa m’ho sap explicar veritablement, paraula catalana no és...

Busco i trobo la definició següent: “Persona pintoresca i extravagant, rara o excèntrica, persona obsessionada per una afició en particular”.

Ara mateix se m’accelera el cor, crec que també tinc algun tret friqui, però això no hauria de ser dolent, dic jo. És clar que no!

Tanmateix, infants i joves en procés de construcció de la seva personalitat, poden arribar a malviure aquesta manera de ser diferent.

Segurament i per sort, a molts d’ells els deu bufar no estar al club dels “normals”, tanmateix no podem oblidar els qui ho passen malament.

El secret per ajudar-los crec que recau en persones claus com els pares, mares i docents, cal que els joves tinguin persones de confiança i de suport al seu voltant, bons models on emmirallar-se com li passa a la protagonista de Geek girl, riure’s de certes situacions, desdramatitzar, sentir-se estimats i valorats per ser com són i al final aconseguir ser valent i plantar cara als que creuen que el món és monocrom.