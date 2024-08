Creat: Actualitzat:

Al BOPA del 28 d’agost s’han publicat dos decrets del Govern, un el 327/2024, de govern de dades i de creació de l’Agència d’Intel·ligència de la Dada, i l’altra, el decret 328/2024, de creació de l’Oficina d’Intel·ligència de la Dada de l’Administració General. En l’exposició de motius del primer decret s’exposa que el govern de dades ha de constituir un dels pilars fonamentals de l’administració digital del Govern, per la qual cosa cal establir un model de dades propi i, per aquest motiu, es diu que resulta necessària la creació de l’Agència d’Intel·ligència de la Dada i que aquest decret s’alinea amb l’estratègia europea de dades i d’intel·ligència artificial, dit d’una forma resumida.

Aquests dos decrets semblen fer abstracció de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals que, segons l’exposició de motius, té per objecte actualitzar la normativa relativa al tractament que tant persones o entitats privades com l’Administració pública andorrana duen a terme de les dades corresponents a persones físiques acollint-se a la nova regulació europea. L’àmbit d’aplicació de l’actual Llei de protecció de dades el recull l’article 2 i diu que s’aplica a tot tractament de dades personals realitzat per responsables o encarregats del tractament, públics o privats, és a dir, inclosa l’Administració general de l’estat. Per tant, el decret abans esmentat sembla que vulgui establir una regulació específica i excloent de les dades personals en l’àmbit de l’Administració, fora del control de l’Agència de Protecció de Dades, sense tindre en compte que les dades personals, com a dret fonamental, estan regulades per una llei qualificada, que no es pot sostreure al seu àmbit d’aplicació mitjançant un decret del Govern. Per tant, resulten de molt difícil encaix constitucional aquests dos decrets del Govern.

Per acabar, aquests dos decrets fan referència a la intel·ligència artificial, que justifica aquest tractament de dades administratiu, sense tindre en compte el Reglament (UE) 2024/1689 del Parlament Europeu i del Consell, del 13 de juny de 2024, pel qual s’estableixen normes harmonitzades en matèria d’intel·ligència artificial.