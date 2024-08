L’acord és LIFE

Creat: Actualitzat:

Enmig del debat encès sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea, sembla que la major part de la conversa gira al voltant d’aspectes purament econòmics, comercials o polítics. Però, per a aquells que creiem en un futur sostenible i respectuós amb el medi ambient, és essencial destacar una perspectiva que sovint queda eclipsada: l’oportunitat que aquest acord suposa per a l’impuls de polítiques ecològiques i de sostenibilitat a Andorra.

Davant dels que només veuen perills o que prefereixen quedar-se a la seva zona de confort, cal recordar que signar aquest acord no tan sols ens obrirà les portes a un mercat ampliat, sinó també a fons europeus vitals per al desenvolupament sostenible del nostre país. I entre aquests fons, hi ha un protagonista clar: els programes LIFE de la Unió Europea, una oportunitat que no hauríem de deixar escapar.

Els programes LIFE han demostrat ser eines poderoses per promoure el desenvolupament sostenible en diversos països europeus i Andorra podria beneficiar-se enormement d’aquests fons. Aquests programes es divideixen en diversos subprogrames, quatre dels quals són especialment rellevants per a les necessitats del nostre país:

–Natura i biodiversitat: Andorra, amb els seus paisatges espectaculars i la seva biodiversitat única, té molt a guanyar amb aquest subprograma. La conservació dels nostres espais naturals i la protecció de la biodiversitat han de ser una prioritat per a qualsevol govern que es preocupi pel futur. A través d’aquest subprograma, podríem finançar projectes per protegir espècies amenaçades i restaurar hàbitats degradats. Això és especialment important en un país com el nostre, on el turisme de natura no és només una activitat recreativa, sinó un dels pilars de l’economia. I, francament, qui vol veure les nostres valls convertides en simples postals descolorides?

–Economia circular i qualitat de vida: Andorra, com qualsevol altre país, genera residus que s’han de gestionar de manera sostenible. Aquest subprograma ofereix eines i recursos per impulsar iniciatives que fomentin una economia circular, reduint així la dependència dels recursos naturals i minimitzant la generació de residus. Implementar una economia circular significa més que simplement reciclar; implica repensar tot el nostre sistema de producció i consum per reduir l’impacte ambiental. A més, la millora de la qualitat de vida de la nostra població només es pot assolir si integrem criteris de sostenibilitat en el nostre model econòmic. Això és més que un simple gest ecològic; és una aposta per un futur en què la salut del planeta i el benestar de les persones siguin indissociables.

–Mitigació i adaptació al canvi climàtic: el canvi climàtic és una realitat innegable que afecta també el nostre país. Per molt que alguns prefereixin creure que aquestes qüestions són cosa dels altres, la veritat és que les nostres muntanyes, els nostres rius i fins i tot la nostra neu no són immunes als seus efectes. Amb aquest subprograma, podríem accedir a fons per desenvolupar estratègies d’adaptació i mitigació que ens permetin fer front als impactes del canvi climàtic, com ara la gestió dels riscos naturals, l’optimització de l’ús de l’aigua o la millora de l’eficiència energètica. Invertir en mesures que redueixin les emissions de gasos d’efecte hivernacle i que ens preparin per a la crisi climàtica és, senzillament, una inversió per protegir les persones i garantir el benestar de les futures generacions.

–Transició cap a l’energia neta: la transició cap a un model energètic més net i sostenible és una necessitat urgent, no tan sols per complir els compromisos internacionals, sinó perquè els nostres recursos són limitats i cada vegada més cars. Amb els fons LIFE destinats a la transició energètica, Andorra podria finançar projectes que promoguin l’ús d’energies renovables, millorin l’eficiència energètica dels edificis i redueixin la nostra dependència dels combustibles fòssils. Aquesta és una aposta de futur que no tan sols és beneficiosa per al medi ambient, sinó que també és econòmicament rendible a llarg termini.

Més enllà dels aspectes ambientals, l’acord amb la Unió Europea ens obriria la porta a una col·laboració més estreta amb altres països en la lluita contra els grans reptes globals. En un món cada cop més interconnectat, Andorra no pot permetre’s quedar al marge de les grans iniciatives per protegir el planeta. La col·laboració internacional és clau per abordar problemes com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat o la transició cap a una economia sostenible. Si ens aïllem, correm el risc de perdre el tren d’un futur que ja s’està construint en l’àmbit global.

Ara bé, quan tothom pensa només en els seus propis interessos, quan ens tanquem a acceptar el que és diferent, o quan els que gaudeixen de certs privilegis es resisteixen al canvi per por de perdre’ls, també perdem de vista el bé comú. Hi ha qui prefereix la comoditat de l’statu quo, pensant que les coses es poden quedar com estan per sempre. Però la història ens ha ensenyat que això no és així. El món està canviant i nosaltres, com a país, hem de canviar amb ell. No es tracta només de sobreviure; es tracta de prosperar en un futur en què la sostenibilitat sigui el fonament del nostre progrés.

És cert que qualsevol canvi genera resistències, però no podem oblidar que l’única constant és el canvi. Com a país, hem d’estar preparats per evolucionar i adaptar-nos a un món en constant transformació. L’acord d’associació amb la Unió Europea és una porta oberta a noves oportunitats, i com a ecologista, estic convençut que aquesta és la direcció correcta per a Andorra. És una oportunitat per construir un futur pròsper en tots els àmbits.

Podríem quedar-nos quiets, tirar-nos-ho tot a l’esquena, deixar que el temps passi, esperar que soni la flauta de casualitat i que les coses millorin per si soles. Però sabem que aquesta no és la solució. És hora d’afrontar, doncs, els reptes amb coratge, d’assumir la responsabilitat de les nostres decisions i de fer un pas endavant cap a un futur millor. Signar aquest acord és, en essència, una decisió responsable i valenta que ens encamina cap a un model de desenvolupament més sostenible, equitatiu i just.

El soroll dels que s’oposen a aquest acord pot ser fort, però la raó per signar-lo és encara més potent. És hora de manifestar-se per allò que realment importa: un futur sostenible, verd i just per a tots nosaltres. Andorra no pot quedar-se enrere. Hem de ser part d’aquest canvi global, i hem de ser-ho amb convicció i amb la seguretat que estem prenent la decisió correcta per a les generacions futures.

Donem suport a l’acord, perquè amb el sí estarem triant un futur més viu.