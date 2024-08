De la importància de pensar en la localització dels equipaments

Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria va organitzar un concurs per a la realització d’un edifici destinat a pisos tutelats per a la gent gran. El projecte guanyador va ser escollit per un jurat.

La iniciativa d’aquest projecte és coherent tenint en compte les necessitats inqüestionables de la gestió d’aquest grup de persones. No obstant això, i personalment, penso que la realització del projecte seleccionat presenta un ventall de punts flacs.

Un equipament d’aquest tipus representa un impacte important per a Sant Julià, per a la seva població, per a la cohesió social. Així doncs, la decisió sobre la seva ubicació ha de ser reflexionada i no aleatòria.

Un projecte d’aquesta envergadura requereix una reflexió i una anàlisi de tots els paràmetres, com ara saber on el volem, per què el volem, com el volem i el que significa. Aquesta reflexió ha d’incloure una estratègia urbanística que és el que permet que, al voltant de tal projecte, s’organitzi una comunitat que pugui integrar-se harmoniosament al poble de Sant Julià.

Aquest projecte podria ser una gran oportunitat per reorganitzar la parròquia. No el desaprofitem.

Si fem una casa per a la gent gran del poble la volem al centre. Dic la volem perquè és la gent gran que vol continuar vivint al poble, però també per als que són menys grans que volen compartir la vida amb aquesta gent.

Localitzar aquest equipament a la sortida del poble, al costat del cementiri, amb un accés difícil per a molta gent fa que desvinculem aquest grup de persones de la vida social del poble. I això no em sembla bé. Aquesta gent té ganes de viure dins del poble, no viure marginada, amb equipaments pràcticament reservats per a ella.

Imaginem un moment aquest equipament en ple centre del poble, per exemple al lloc de l’antic hotel Pol. A part de les dependències reservades per als seus ocupants, tots els equipaments que podria tenir, com ara restaurant, bar, sala d’activitats, una terrassa que dona directament al carrer, etcètera. Estarien integrats al poble, crearien centralitat, així com sinergies amb altres equipaments, i participarien en la vida del poble.

Seria un equipament pensat per a la gent i per al poble.

Avui, si el projecte actual prospera, haurem perdut una ocasió més de crear a Sant Julià una centralitat que tant ens falta i una ocasió de crear cohesió social.

Vistes les dificultats que hi ha per trobar un finançament per a la seva execució, aquesta podria ser una oportunitat per rectificar aquest projecte.

També seria l’ocasió per avaluar més precisament les necessitats i presentar un projecte més adaptat i potser menys costós que el projecte previst actualment (prop dels 14 milions).

Mai és tard.