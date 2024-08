Cicatrius invisibles: una càrrega insuportable

Creat: Actualitzat:

La salut mental en nens maltractats és un tema de gran preocupació, ja que l’abús i el maltractament infantil tenen conseqüències duradores i profundes en el desenvolupament emocional, cognitiu i social dels nens. Una problemàtica molt estesa a qualsevol racó del món, difícil de controlar quan es tracta de portes a dins i, per tant, de denunciar i tramitar un futur segur i protegit per a dites víctimes. El maltractament infantil pot adoptar moltes formes, com l’abús físic, emocional, sexual o la negligència, i cadascuna d’aquestes formes de maltractament té efectes diferents però igualment devastadors en la salut mental dels infants.

Els nens maltractats sovint desenvolupen trastorns d’ansietat, depressió, trastorns d’estrès posttraumàtic i altres trastorns emocionals d’adults. El maltractament infantil durant els anys formatius pot afectar greument el desenvolupament cerebral de per vida. La incapacitat de regular les emocions a causa d’un desenvolupament cerebral interromput també pot portar a problemes de comportament, com l’agressió o l’autolesió, ja que els nens intenten manejar la seva angoixa interna de qualsevol manera i s’aferren a tot tipus de “sortides” puntuals que puguin alleujar dit patiment.

Cooperand treballa sobre el terreny, a Bolívia, amb centenars d’infants amb aquest perfil. Petites víctimes sense formar que viuen un infern a casa seva, al barri o escola entre iguals o amb altres adults que cometen tot tipus d’aberracions envers aquests infants. La majoria dels nens i nenes que tractem han sofert abús i normalment acaben per desenvolupar un estil d’inclinació insegura o desorganitzada, la qual cosa afecta la seva capacitat per confiar en els altres i formar relacions saludables. Aquest estil d’inclinació pot portar a dificultats en les relacions interpersonals, tant en la infància com en la vida adulta.

A l’entorn escolar, els nostres pacients víctimes d’abús o negligència mostren dificultats per concentrar-se, tenen comportaments desafiadors, retraïment social o una incapacitat per connectar amb els seus companys. Aquests problemes condueixen a un baix rendiment acadèmic, aïllament social i, en alguns casos, a l’assetjament escolar, la qual cosa agreuja encara més la seva angoixa emocional.

El maltractament infantil també s’associa amb un major risc de desenvolupar comportaments antisocials, abús de substàncies i conductes delictives en l’adolescència i adultesa. Una de les conseqüències més preocupants del maltractament infantil és la possibilitat que els efectes es perpetuïn en un cicle intergeneracional.

Els nens que han estat maltractats corren un major risc de convertir-se en adults que maltractin els seus propis fills, ja que poden reproduir els patrons de comportament que van experimentar durant la seva infància. Aquest cicle de maltractament sovint es veu facilitat per problemes de salut mental no tractats en els pares, com la depressió o problemes de maneig de la ira, que poden tenir les seves arrels en la infància abusiva dels pares. Aquests i altres aspectes derivats del maltractament infantil els tractem al nostre Centre de Teràpia, La Casa de la Alegría, on els nostres experts de la salut mental fan la intervenció, seguiment i/o derivacions de casos realment preocupants a experts de la psiquiatria per ser tractats. Trencar aquest cicle és crucial i requereix un enfocament integral que inclogui intervenció primerenca, tractament de salut mental adequat i suport continu. És essencial proporcionar als nens maltractats no sols un entorn segur, sinó també accés a teràpies que els ajudin a processar les seves experiències i desenvolupar estratègies d’afrontament saludables.

El suport familiar és igualment important. Treballar amb les famílies per crear un entorn segur i de suport és crucial per a la recuperació del nen. En molts casos, també és necessari proporcionar suport i tractament als pares, especialment si ells mateixos han estat víctimes d’abús o tenen problemes de salut mental que afecten la seva capacitat per a cuidar dels seus fills.

La prevenció del maltractament infantil és essencial per protegir la salut mental dels nens. Això implica educar els pares i cuidadors sobre pràctiques de criança positives o criança respectuosa, promoure la consciència sobre els signes d’abús i negligència, i crear sistemes de suport sòlids per a les famílies en risc.

Els programes d’intervenció primerenca que se centren en l’enfortiment de les habilitats parentals i el suport a les famílies poden ser efectius per prevenir el maltractament infantil i reduir el seu impacte en la salut mental dels nens.

Cooperand imparteix cada any a centenars de pares de família, des de les unitats educatives, desenes tallers de conscienciació que pretén oferir noves eines per contribuir al benestar dels seus fills, a més d’oferir el servei de teràpia de La Casa de la Alegría.

El problema que Cooperand es troba sovint és que molts dels nostres nens o no tenen pares o tenen un dels dos absents a casa o senzillament no es fan càrrec i es fa molt difícil tractar qualsevol problema que aquest nen pugui patir sense la implicació i motivació de la família.

A més, les escoles i les comunitats han d’estar equipades per identificar i respondre als senyals d’un possible maltractament. Els mestres, psicòlegs, psicopedagogs i treballadors socials i de l’escola han d’estar capacitats per reconèixer els signes d’abús i per intervenir de manera adequada. La creació d’entorns escolars segurs i de suport és vital per ajudar els nens maltractats a sentir-se segurs i valorats.

En aquest punt, Cooperand implementa cada any sessions formatives al personal de l’escola per elaborar o modificar els protocols d’actuació en cas de sospita cap a qualsevol indici de violència que es pugui donar dins o fora del centre educatiu. El personal ha d’estar capacitat i preparat per detectar en cadascun dels seus alumnes qualsevol indici que dispari l’alarma com ara casos d’assetjament o violència escolar, grooming, sexting, abús sexual, violència intrafamiliar, de gènere, intents de suïcidi, etc.

Aquests programes que lidera Cooperand sobre el terreny i que compta avui amb un equip de més de 30 especialistes locals deriven de projectes subvencionats per Andorra. Particulars, Govern i empreses que pretenen impulsar la seva RSC són cada cop més nombroses i el seu compromís social està present. Empreses familiars que posen al capdavant la següent generació, els seus fills, joves però molt ben formats, animats pels pares a portar les rendes de la part més sensible d’una empresa: la seva ètica, integritat i conducta moral, valors fonamentals per formar noves generacions.

En resum, amb una intervenció adequada, és possible mitigar aquests efectes i ajudar els nens a desenvolupar resiliència i habilitats d’afrontament que els permetin portar una vida més sana i plena. És essencial que la societat, en conjunt amb els sistemes de salut i educació, treballi per prevenir el maltractament infantil i per fer costat als nens que han estat víctimes, assegurant que rebin el tractament i el suport necessaris per sanar i prosperar en el futur.