Les relacions internacionals que eren controlades pels Estats es veuen depassades per l’economia, l’obertura dels mercats i el domini de les grans empreses multinacionals implantades arreu, que ja no s’adapten als territoris, sinó que són aquests els que s’adapten a les empreses i a l’economia per tal que s’hi localitzin.

El sistema dominant d’ocupació del territori ha passat del colonitzador (tancat i de possible equilibri per aquest tancament) al globalitzador (obert i pendent de trobar el seu equilibri per raó de la seva obertura i per tant manca de límits).

Un nou sistema en què l’Estat no es pot protegir tancant les fronteres i ha d’acceptar les regles d’un mercat obert i interactiu.

El problema és que encara no som conscients del canvi i continuem responent als grans reptes i problemes actuals, que ens depassen, des del marc en equilibri, estable i passat, colonitzador, mentre que el desafiament és fer-hi front des d’una nova lògica encara per determinar i a extreure d’aquest nou escenari que ens ha imposat la globalització.

El proper dissabte 17 d’agost la Societat Andorrana de Ciències ens convida a assistir a la 37a Diada Andorrana a la 56a Universitat Catalana d’Estiu a Prada (Conflent) que tractarà el tema LA GLOBALITZACIÓ I ANDORRA .

Amb els següents participants a nivell presencial:

Benvinguda, Àngels MACH i BUCH; Presentació, Marta FONOLLEDA i RIBERAYGUA; Salutació, Jordi CASASSAS i YMBERT; Andorra i la Xina: també formem part de la globalització? Alan WARD i KOECK; Internacionalització, qualitat i impacte de l’ensenyament superior andorrà: reptes i oportunitats del sistema universitari, Paula ZYBYLOWICZ i VIDAL; La Creu Roja Andorrana en l’àmbit internacional, Josep POL i PEDRÓS, secretari judicial i president de Creu Roja Andorrana; L’accés a la muntanya en un món globalitzat, Conrad BLANCH i FORS; Servei notarial, un servei global: la Unió Internacional del Notariat, Joan Carles RODRÍGUEZ i MIÑANA; La globalització en el món de l’energia. Afectacions a Andorra (vídeo 5’), Albert MOLES i BETRIU; El Principat d’Andorra: enfoc local en un món global (vídeo 5’), Meritxell LÓPEZ i GUITART; El rol de la UE en un espai globalitzat: quin encaix per als Estats de petita dimensió territorial? (vídeo 5’), Landry RIBA i MANDICÓ; Efectes econòmics de la globalització per Andorra: de paradís fiscal a possible Estat Membre de la UE. Passat, present i futur, Antoni BISBAL i GALBANY; Finestres al món, Felip GALLARDO i HURTADO; Algunes reflexions sobre Andorra i la globalització, Vicenç MATEU i ZAMORA; Andorra, què podem aportar a Europa i al món?, Albert GOMÀ i SALA; Globalització de la biotecnologia: el paper d’Andorra a través de l’Acord d’Associació, la inversió en recerca i el panorama biotecnològic actual, Arnau CALVET i CARNICÉ; El rol dels joves en una Andorra globalitzada, Lisa CRUZ i LACKNER; La llengua catalana en el nou paradigma digital. Els reptes compartits de les llengües minoritàries, Jordi ASCENSI i SALA; La globalització de l’oferta universitària des d’Andorra: perspectives de futur, Marc B. ESCOLÀ;Globalització de la informació com a eina per conèixer Andorra, Jana KUKLOVÁ; Un nou món globalitzat, Antoni POL i SOLÉ; L’Andorra globalitzada vers el mercat europeu, Pere BARÓ i ROCAMONDE; Andorra i els grans reptes mundials (vídeo 5’), Imma TOR i FAUS; Cloenda, Joan Carles RODRÍGUEZ I MIÑANA.

I a nivell no presencial,

Dret i globalització, Ester PERALBA i GARCIA; La globalització i Andorra: Les telecomunicacions, Jordi NADAL i BENTADÉ; Innovació en l’Ensenyament Superior en l’era de la globalització: formant a estudiants per als desafiaments del segle XXI, Helena PRIETO i SANZ; La globalització i l’ensenyament superior, Xavier CAMPUZANO i IBÀÑEZ; La contribució d’Andorra al mercat global: estratègies i reformes per atraure inversió estrangera directa, Lorena JORDANA i CARMONA; Educar en un món globalitzat, Alan WARD i KOECK; La porta d’Andorra cap a un món globalitzat, Gerard CADENA i TURIELLA; El camí d’una Andorra globalitzada, Pol BARTOLOMÉ i ARENY; Obertura i progrés o aïllament i conservadorisme, Marc MAGALLON i FONT; La Universitat d’Andorra en un marc global, Juli MINOVES i TRIQUELL; La globalització en les finances públiques, Jordi CINCA i MATEOS; La globalització en les Cambres de Comerç, Josep Maria MAS i TORRES; Innovació i adaptació: claus per la competitivitat de les empreses familiars en un món que navega entre la globalització i la desglobalització, Daniel ARMENGOL i BOSCH; Andorra, globalització i dones, Claudine TARRENE-FABRESSE; Globalització: competència i cooperació a les Nacions Unides, Elisenda VIVES i BALMAÑA.

Vint ponents presencials, més quinze ponents no presencials, que ens aportaran les seves reflexions entorn aquest canvi en les regles del joc de la societat humana actual, que no modifiquen el contingut de la humanitat però sí el seu continent, que es modifica cíclicament alternant la dominància entre períodes d’obertura i altres de tancament. I als quals cal adaptar l’anàlisi i les respostes als problemes actuals.