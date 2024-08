El coworking, la millor opció per emprendre

Creat: Actualitzat:

En un món cada vegada més digital i connectat, els espais de coworking han esdevingut autèntics pols d’atracció i retenció de talent, a la vegada que han revolucionat la manera com els professionals i emprenedors aborden l’entorn laboral. Han canviat la forma d’entendre el treball, posicionant-se com una gran alternativa als centres de feina tradicional, però a la vegada han demostrat que són molt més que simples llocs físics per treballar: són potents catalitzadors de l’ecosistema emprenedor, fomentant la interacció entre emprenedors i professionals de diverses àrees en un entorn propici per a la innovació i la col·laboració.

El coworking és una finestra d’oportunitat per impulsar els diferents projectes empresarials que comparteixen espais i despeses, però que sobretot comparteixen experiències i coneixements per enriquir-se recíprocament. En reunir persones amb diferents habilitats i capacitats en un mateix lloc es crea un brou de cultiu ideal: aquesta sinergia entre individus amb diversos perfils professionals és fonamental per al desenvolupament d’iniciatives emprenedores sòlides i sostenibles en el temps. A més, aquest intercanvi constant també facilita la generació de noves idees i projectes, convertint-se així en un potenciador per a la creativitat i la productivitat.

De fet, aquesta va ser la base sota la qual es va posar en marxa el que és reconegut com a primer coworking de la història, a San Francisco, quan l’enginyer Brad Neuberg cercava un lloc on treballar de manera individual i, alhora, amb una comunitat amb qui compartir despeses i coneixement mentre creaven comunitat entre ells i elles. Per això, a partir del dia de la seva creació, el 9 d’agost de 2005, es va assenyalar en el calendari aquesta data com el Dia internacional del coworking, per commemorar i posar en valor els espais de treball compartits.

Gairebé vint anys després el nombre d’espais de cotreball no ha parat de créixer i, segons l’Estudi de creixement global del coworking del 2020, s’espera que aquest any se superi la xifra dels 40.000 espais quan tres anys enrere eren la meitat. Una mostra més del valor que signifiquen. Però, tot i el nombre i la nomenclatura, no tot el que s’anomena coworking és un coworking real.

Recentment, el Govern ha aprovat un nou reglament per regular els espais de cotreball tal com estableix la Llei de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació aprovada pel Consell General. Aquesta nova norma regula aspectes tan importants com, entre altres, les superfícies mínimes i les característiques que s’han de complir per poder ser un coworking. Un pas endavant en la professionalització del sector i crucial en la direcció correcta per diferenciar el coworking on s’estimula i es treballa per compartir experiències, coneixements i capacitats de diversos perfils professionals dels espais on, simplement, es lloguen taules i cadires sense beneficis addicionals.

Aquest nou reglament dibuixa un marc comú que garanteix uns mínims estàndards de qualitat i un ambient propici per a l’emprenedoria i la innovació. D’aquesta manera s’aconsegueix protegir els emprenedors i professionals que cerquen un lloc on desenvolupar els seus projectes amb totes les facilitats i recursos adequats, un espai on es proporcionin altres serveis com ara esdeveniments de networking, tallers i sessions de formació, a més d’accés a una comunitat de suport.

La finalitat és aconseguir un ecosistema que contribueixi a la generació i el creixement d’empreses innovadores que situïn Andorra com un país competitiu a l’hora d’emprendre una activitat econòmica. Si volem un ecosistema emprenedor de qualitat, el coworking també ha de ser de qualitat; per això és important reglamentar els estàndards mínims que s’han d’oferir.

Des de Hive Five Coworking Andorra by Bomosa, un dels espais de cotreball més importants de Principat, estem satisfets d’haver contribuït en l’elaboració d’aquest nou reglament. Per a tot el nostre equip és una responsabilitat i un plaer poder estar al costat d’emprenedors, empresaris i treballadors que volen tirar endavant els seus respectius projectes formant part d’un ecosistema on sumar, compartir experiències i coneixements, aprofitar les oportunitats de sinergies professionals…, i d’aquesta manera assolir els reptes amb més èxit i fer front a les dificultats que puguin aparèixer amb més eines a l’abast. Creiem que als espais de coworking han de passar-hi coses: esdeveniments, workshops, actes i jornades que potenciïn la comunitat de professionals que en formen part... Som conscients que la suma de tots els projectes dels nostres coworkers esdevé un potent motor de l’Andorra d’avui i de demà.