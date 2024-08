A l’agost, festes per tot

Creat: Actualitzat:

A la callada, ja som gairebé al bell mig de l’estiu. A només cinc setmanes de reprendre l’activitat escolar, tothom té ganes de començar a veure alguna tamborinada de tarda. Això sol sorprendre’ns, però, passada la Mare de Déu d’agost. S’aparella amb davallades perceptibles del termòmetre. Un comença a avorrir-se amb la cantarella del canvi climàtic.

D’una o altra manera, l’agost calent és signe corrent. Només faltaria que fos a l’inrevés. És un mes confusament atípic. En molts indrets, sembla com si s’acabés el món. Tot és ple de gom a gom. L’atenció personalitzada esdevé més deficient a molts sectors. Al turístic, fins i tot, amb sobrecostos del tot injustificats. Al bancari, tampoc no és que la resta de l’any siguin flors i violes. Podem arribar a patir el que jo qualifico de maltractament intencionat.Tant costa programar les vacances dels empleats sense menystenir el servei? És normal tancar, durant aquests dies, l’única agència d’alguna població amb més de tres o quatre mil habitants? Valdria la pena exigir a la direcció regional d’algun banc que s’ho fes mirar. Han perdut el nord en no entendre la màxima que el client és la part més important del seu negoci.

Pel que fa a la premsa d’opinió, pot costar un pèl més triar temes per bastir articles nous. En no haver-hi plena agenda social o política, això ho fa més difícil. D’ací a pretendre fer el mandrós, però, hi va un món. És per tot plegat que pretenc esperonar el personal amb un seguit refranys:

–A l’agost, el raïm ja posa most.

–Si per l’agost se senten trons, els raïms seran bons.

–En agost, bull el mar i també el most.

–Figues i raïms per l’agost. Pel setembre, codonys.

–Amb bona casa i bon foc, tot l’any agost.

–A l’agost, ni dona ni most.

–A l’agost la palla al paller i la dona al llumener.

–A l’agost plou quan és fosc.

–A l’agost, bat el peresós.

–A l’agost, figues i most.

–A l’agost, la dalla no té repòs.

–Agost arribat, els porcs tancats.

–Agost i setembre, no duren sempre.

–Agost madurador, setembre collidor.

–Al mes d’agost, temporals a entrada de fosc.

–Al qui ven la llana per la tosa, el blat per l’agost i el vi en most, ja li poden dir boig.

–Allò que l’agost madura, el setembre ho assegura.

–Des de la Mare de Déu d’agost a sant Miquel, no hi ha cap pluja que faci bé.

–El bolet neix a l’octubre però és fill de l’agost.

–El vent d’agost mata un home i no apaga un gresol.

–Juliol ni agost, ni tomàtecs ni pebrots.

En qualsevol cas, l’agost és un mes que tothom fa bona cara. Palesa un gaudi major i se sent com més lliure. Per què no practiquem un estil semblant la resta de mesos? Al cap i a la fi, passant un sol full del calendari, uns reprendran la rutina de la feina. O bé, potser rebran la convocatòria d’una nova reunió d’escola. Si estan jubilats, s’ajuntaran en una vetllada, amb els amics, al casal d’avis. Faran la tradicional sortida setmanal amb la colla de senderisme. Aniran a fer la taula de gimnàstica o aiguagim al club esportiu, etcètera. No deixem, doncs, que ens envaeixi la tristor. Procurem conservar el mateix estat d’ànim. Com quan anem a la platja i ens deixem envair per l’aura marina. L’entorn ens ho agrairà. Pit i fora!