Regalant vida

Creat: Actualitzat:

El voluntariat és una força poderosa que transforma vides i construeix comunitats més fortes i cohesionades. Avui, Cooperand vol expressar el seu més sincer agraïment a tots els voluntaris que dediquen el seu temps i esforços a ajudar els nens en risc d’exclusió social i en situació d’abandonament. La vostra tasca és fonamental per proporcionar suport, esperança i oportunitats a aquells que més ho necessiten.

Cooperand, per a aquest 2024, compta amb nou voluntaris de la Universitat de Cadis que han estat formats aquest hivern per l’ONG mitjançant un conveni de col·laboració que Cooperand té amb la Universitat des de fa tres anys i amb vuit andorrans que van acabar la seva formació al juny. Dels 17 voluntaris, vuit continuen sobre el terreny, dos acaben de tornar després d’un mes de treball en una llar d’acollida de nenes en situació d’abandonament, quatre estan a punt de marxar i tres més ho faran a partir de l’octubre. Des del mes de juny fins al novembre, centenars d’infants estaran coberts per voluntaris que un dia van decidir canviar la platja per llançar-se a una aventura plena de desafiaments durs i a la vegada gratificants.

Els infants amb què treballem sovint s’enfronten a situacions de marginalitat, maltractaments i abandó que afecten el seu desenvolupament físic, emocional i social. Factors com la pobresa, la violència, la sobreexplotació laboral, l’abús sexual, la manca d’accés a l’educació i la inestabilitat familiar són només alguns dels desafiaments que aquests nens pateixen diàriament. Els voluntaris que treballen amb aquests infants ofereixen una ajuda inestimable, proporcionant un entorn segur i acollidor, així com suport acadèmic, emocional i social.

Els voluntaris que treballen amb aquest perfil d’infant sovint es converteixen en figures de referència molt importants per a ells i el vincle afectiu que s’estableix és sanador. Amb la seva presència constant i el seu afecte, els voluntaris ofereixen un suport emocional crucial que pot ajudar aquests nens a sentir-se estimats i valorats. Els voluntaris els escolten, els guien i els ofereixen consells, establint relacions de confiança que poden tenir un impacte durador en les seves vides.

Molts voluntaris també proporcionen suport acadèmic als nens en risc, ajudant-los amb els deures, organitzant activitats de lectura i proporcionant reforç escolar, aspecte que cal tenir molt en compte, ja que donem per fet que ho reben des de casa quan els pares són analfabets, estan tot el dia fora de casa treballant o directament no hi són presents diversos dies.

A més, els voluntaris sovint organitzen activitats extracurriculars que permeten als nens desenvolupar habilitats socials, descobrir noves passions i tenir moments de lleure i diversió, un altre aspecte que cal remarcar, ja que la majoria dels infants amb què treballem de forma molt directa han dedicat al joc i activitats lúdiques molt poc temps de les seves vides.

Els voluntaris també juguen un paper clau en la promoció de la inclusió i la igualtat d’oportunitats per als nens en risc. En oferir activitats i programes que són accessibles a tots els infants, independentment de la seva situació socioeconòmica, els voluntaris contribueixen a reduir les desigualtats i a promoure una societat més justa i equitativa. La seva feina ajuda a assegurar que tots els nens tinguin les mateixes oportunitats de creixement i desenvolupament.

El treball dels voluntaris no tan sols beneficia els nens directament, sinó que també té un impacte positiu en les comunitats en general. Quan els nens en situació de vulnerabilitat reben el suport que necessiten per prosperar és més probable que esdevinguin adults productius i compromesos amb la seva comunitat. A més, el voluntariat crea una xarxa de solidaritat i suport que enforteix els vincles comunitaris i fomenta un esperit de cooperació i ajuda mútua.

Volem agrair-ho profundament a tots els voluntaris que dediquen el seu temps, energia i recursos a ajudar aquests infants que ho han perdut tot. La vostra dedicació i compromís fan una diferència significativa en la vida d’aquests infants. Cada hora que dediqueu, cada somriure que oferiu i cada paraula d’ànim que doneu té un impacte immens.

Cooperand en aquests 20 anys de cooperació ha format i treballat sobre el terreny amb 402 voluntaris, la majoria andorrans. Les històries d’èxit de nens que han estat ajudats per voluntaris són nombroses i inspiradores. Nens que, gràcies al suport dels voluntaris, han millorat les seves notes, han desenvolupat noves habilitats i han trobat una nova esperança i confiança en si mateixos. Aquests èxits no serien possibles sense la vostra ajuda desinteressada i constant.

Encara queda molt per fer i molts nens que necessiten el vostre suport. La vostra tasca és més important que mai i us animem a continuar amb el vostre treball, que no té preu. A tots els que encara no heu tingut l’oportunitat de participar com a voluntaris, us convidem a unir-vos a aquesta causa noble i gratificant. Cada petita contribució compta i junts podem fer una diferència encara més gran.

En conclusió, volem reiterar el nostre agraïment profund a tots els voluntaris que treballen amb infància en risc. La vostra implicació i dedicació són essencials per construir un futur millor. Gràcies per la vostra generositat, el vostre temps i el vostre compromís. Aquests nens necessiten herois com vosaltres i el món és un lloc millor gràcies a la vostra feina.