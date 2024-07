Creat: Actualitzat:

És bo prendre gingebre per la salut? M’agrada el sabor d’aquest tubèrcul que es consumeix de manera habitual al continent asiàtic i que des de fa algunes dècades també s’empra sovint per aquesta part del món.

Per anar sobre segur busco informació al web sobre els efectes del gingebre. Afecta la pressió arterial? L’apuja? L’abaixa?

Una primera anotació de Google em diu que és molt saludable, perquè l’abaixa; una segona explica que pot accelerar el cor i provocar arrítmies; una tercera que és molt beneficiós per la salut, i una quarta que apuja la pressió. En què quedem?

Vols tenir informació contrastada? Consulta un especialista i deixa’t d’històries. D’acord, però la realitat és que també hi ha tants especialistes sobre el tema com colors al Pantone. Quin és el criteri predominant, és beneficiós i abaixa la pressió? D’acord, en prendré. No, no n’estiguis tan segur...

La reflexió serveix per anar molt més lluny, i aplicar-ho a qualsevol altra consulta d’aquest tipus. Vols convèncer-te que una mica de vi és bo per la salut? Segur que ho trobes, però ara per ara, avui en dia, la realitat científica et diu que no, que no és beneficiós. Tampoc un sol got. Res de res.

És bo prendre el sol? Si tens carència de vitamina D, t’anirà bé. Però protegeix-te. Amb cremes solars? Hi ha llocs on et diuen que la protecció, l’excés de cremes que porten molts components també és nociu. Millor no prendre el sol, o fer ho sols una estona de bon matí, sense protecció?

Consulta un especialista. En què? Un dermatòleg, òbviament. Et dirà que et protegeixis, poca broma. Jo estic absolutament d’acord en aquest cas; però no estem parlant de mi, estem parlant d’altres persones que davant el dubte busquen informació a la xarxa, llegeixen i després prenen una decisió.

L’excessiva informació ens està confonent, per no dir que ens està matant. El doctor Google està fent tant de mal a la gent, com abans de la seva aparició, ho feia l’automedicació, provar allò que et recomanava un amic, o el veí... tens una mica de malestar a l’estómac? Doncs pren...

La veritat hauria de ser, sobretot en temes de salut, sols una. Però no és així. Corren rius de desinformació que ens compliquen la vida. I, malauradament, al final, molta gent acaba escollint el pensament, l’opinió o la valoració que més s’atansa a la seva manera de pensar.