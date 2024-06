L’especialització, indispensable per al creixement de la banca privada

Creat: Actualitzat:

La banca privada ha experimentat, igual que altres sectors, un procés de transformació per adaptar-se als temps i a les noves necessitats de clients i clientes. I l’especialització és una de les millors estratègies que les entitats podem potenciar per aportar valor i diferenciació.

L’atenció integral que requereix un client o una clienta en banca privada reclama experts especialitzats en diferents àmbits. Lluny està aquell únic banquer que gestionava el patrimoni familiar. L’objectiu de vetllar sempre pel benefici del client continua sent el mateix, però el mercat ha canviat, i el client ara és més exigent. L’atenció integral i personalitzada que ha d’oferir la banca privada sobrepassa la pura gestió bancària i s’afegeixen altres serveis especialitzats que toquen gestió patrimonial, aspectes fiscals específics, d’inversions alternatives, de projecció cap al relleu generacional, amb solucions innovadores i respectuoses amb la sostenibilitat, per mencionar-ne només alguns exemples.

La banca privada s’ha apuntat a la cursa de l’especialització per oferir el valor afegit d’un equip multidisciplinari que treballa de manera coordinada per donar al client una atenció 360 graus. Per tant, el banquer ara està acompanyat per un equip de professionals especialitzat que l’ajuda a respondre cada necessitat específica del client.

Així doncs, per una banda, els clients en banca privada valoren cada cop més la planificació financera i fiscal, per optimitzar la fiscalitat tot assegurant la gestió eficient del seu patrimoni. Això requereix un coneixement profund i específic perquè els experts en aquesta àrea assessorin els clients per estructurar els seus actius, optimitzar inversions, protegir els béns i planificar la transmissió patrimonial a les generacions següents.

D’altra banda, la sostenibilitat és un aspecte que els inversors tenen en compte cada cop més, i les entitats optem per integrar-la en el full de ruta de manera transversal per tota l’estratègia global corporativa, impulsant la incorporació dels aspectes ASG (ambientals, socials i de governança), a més de coordinar iniciatives en matèria de finances sostenibles. Tot això comporta una adaptació a certes normatives i expertesa en inversions, productes i serveis amb criteris sostenibles i d’aquí que comptem amb experts en aquesta matèria que, val a dir, es troba en contínua evolució.

Afegit a la sostenibilitat, en l’àmbit de les inversions, les entitats han reforçat els seus equips amb personal amb un elevat coneixement de les inversions alternatives i que poden oferir una més àmplia oferta de productes i serveis. Però la competitivitat al sector de la banca privada és clau i una manera de diferenciar el teu valor afegit pot ser la millora de l’experiència del client, l’optimització dels processos operatius i la garantia de les transaccions. Els professionals especialitzats en innovació anticipen tendències i ofereixen solucions més àgils i eficients, en un mercat cada cop més digitalitzat. Són experts amb un ampli coneixement tecnològic i metodològic que l’apliquen al sector financer i a l’experiència d’usuari.

I perquè tot tingui sentit, perquè es puguin prendre decisions informades i estratègiques, els analistes del big data són essencials. Aquesta especialització és la que porta l’anàlisi de les dades que ens proporcionen valuosos insights sobre les preferències i els comportaments de clients que ens ajudarà a dissenyar productes i serveis personalitzats. Així doncs, l’anàlisi i el tractament de les dades requereixen un equip preparat per als avenços tecnològics, per al desenvolupament de la intel·ligència artificial, per a la ciberseguretat per fer front a la creixent sofisticació de les amenaces digitals i per a l’increment de regulacions en matèria de protecció de dades.

Aquests i molts altres perfils, que ja existien però que han evolucionat per adaptar-se als nous paradigmes, com els de compliment normatiu, gestió del talent i cultura en l’empresa, control i gestió de riscos, se sumen a l’equip de gestor de banca privada per assolir el nivell d’expertesa i visió integral que demana i mereix el client.

Un equip cada cop més professionalitzat per a un client cada vegada més preparat. Ni l’exigència ni la professionalització són qualitats estanques i quietes, sinó tot el contrari. Així doncs, la banca privada continua en la cursa de l’especialització en un procés d’evolució contínua en què el valor afegit és clau per liderar i per assolir la diferenciació en el servei.