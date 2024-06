La importància de la formació

Creat: Actualitzat:

El voluntariat internacional és una experiència enriquidora tant per als participants com per a les comunitats on es desenvolupa l’acció. No obstant això, per garantir que aquesta experiència sigui beneficiosa i eficaç, és essencial una formació adequada. Aquesta preparació és fonamental per diverses raons que van des de l’eficàcia del treball fins al benestar del voluntari.

Cooperand cada any fa la crida, selecciona, forma i gestiona aquells candidats que desitgen realitzar una acció de voluntariat amb infants en situació de vulnerabilitat a Llatinoamèrica.

Un dels aspectes més importants de la formació és la comprensió cultural. Cada comunitat té les seves pròpies normes, valors i formes de vida. Els voluntaris internacionals han de ser conscients d’aquestes diferències per evitar malentesos i per treballar amb respecte i efectivitat. Una formació en sensibilitat cultural pot ajudar els voluntaris a adaptar-se millor i a interactuar de manera més respectuosa amb les persones locals.

Moltes tasques de voluntariat requereixen habilitats específiques, ja sigui ensenyar, construir, proporcionar assistència sanitària, o treballar en projectes mediambientals. La formació tècnica assegura que els voluntaris estiguin capacitats per dur a terme les seves tasques de manera segura i eficient. Per exemple, en projectes de construcció, és imprescindible tenir coneixements bàsics de seguretat i tècniques de construcció per evitar accidents i garantir la qualitat del treball realitzat. Quan es tracta de programes socials dirigits a nens, nenes, adolescents i joves en situació de risc, cal conèixer prèviament el context en què viuen, els accesos als serveis, les oportunitats que l’entorn ofereix, els riscos i les problemàtiques a les quals s’enfronten, els recursos que tenen i les possibilitats de créixer i formar-se amb què compten, sempre escasses i amb un abast limitat.

El voluntariat internacional pot ser emocionalment intens. Els voluntaris poden enfrontar-se a situacions de pobresa extrema, conflictes o desastres naturals. Una formació adequada inclou preparar els voluntaris per a aquests reptes emocionals, oferint-los eines per gestionar l’estrès i el xoc cultural, així com estratègies per mantenir un bon estat emocional i mental durant la seva estada. És essencial que els voluntaris comprenguin l’ètica del voluntariat. Això inclou el respecte per l’autonomia i les necessitats de la comunitat, evitar imposar solucions externes sense consulta prèvia, i treballar de manera que empoderi i sostingui les capacitats locals. La formació en ètica ajuda a assegurar que l’impacte del voluntariat sigui positiu i sostenible a llarg termini. La comunicació és clau en qualsevol entorn de treball, però encara més en el voluntariat internacional, on les barreres lingüístiques i culturals poden complicar la interacció. La formació en habilitats de comunicació, incloent idiomes locals i tècniques de comunicació intercultural, és vital per garantir que els voluntaris puguin col·laborar efectivament amb els membres de la comunitat, beneficiaris directes i altres voluntaris de l’entitat o d’altres països.

Una bona formació també aborda la qüestió de la sostenibilitat dels projectes de voluntariat. És important que els voluntaris entenguin com poden contribuir a projectes que no només tenen un impacte immediat, sinó que també són sostenibles a llarg termini. Això inclou treballar amb les comunitats per desenvolupar capacitats locals i assegurar que els projectes puguin continuar després que els voluntaris hagin marxat. Per això, Cooperand treballa durant les formacions els projectes que té actius sobre el terreny ja que de forma directa o indirecta col·laboraran activament mitjantçant l’atenció, assessorament, formació i orientació de centenars de menors, joves i dones que conformen la població local focus de Cooperand.

En resum, la formació per al voluntariat internacional no és només desitjable, sinó essencial. Garanteix que els voluntaris estiguin ben preparats per afrontar els reptes del seu treball, que respectin les comunitats amb les quals col·laboren i que contribueixin a projectes sostenibles i efectius. Així, es maximitza l’impacte positiu tant per als voluntaris com per a les comunitats beneficiàries.

Cooperand ha format més de 380 voluntaris. Porta quasi 20 anys fent-ho. Hem après i ens hem format molt i ens queda molt per parendre. Ens hem actualitzat i reinventat diverses vegades en un món canviant on les noves generacions demanden més formació i la nostra població sobre el terreny ha anat modificant estratègies per sobreviure, sobretot després de la pandèmia que ha fet retrocedir tot quasi vint anys. El nostre voluntariat dedica una mitjana de 30 hores de formació. La gran majoria ens recorda cada any, un cop finalitzada la seva experiència, que la formació és imprescindible per fer un voluntariat amb èxit. I no hi podem estar més d’acord, sobretot quan es tracta de treballar amb infants en situació de risc d’exclusió social en què la seva vulnerabilitat els torna encara més fràgil.

El nostre voluntariat el preparem de manera física, mental i anímica per trepitjar i viure en una cultura i en un context desconegut, insegur, desprotegit sense recursos i en moments puntuals, hostil. A les formacions a Cooperand, els nostres voluntaris aprenen conceptes clau sobre cooperació internacional, tipus de projectes i programes socials, els nostres beneficiaris i la contrapart, el xoc cultural, el codi ètic, drets i deures, possibles destinacions i les funcions que cadascú desenvoluparà sobre el terreny en funció del seu perfil, així com aspectes sobre la cultura i els costums, les principals problemàtiques i la part que fa referència a la salut de la mà d’una especialista que ens visita en una de les sessions on recomana sistemes preventius i preveu possibles malalties concretes del lloc de destinació. Es posen les vacunes, es fan amb una bona assegurança de viatge, gestionen la compra dels bitllets, cadències i documentació, preparen continguts..., tot de la nostra mà, assessorant-los en tot moment fins que finalitzen el contracte de compromís amb nosaltres. Mai estan sols durant el procés, tot i que l’experiència la viu cadascú amb les eines i estratègies pròpies i adquirides d’una forma particular. La satisfacció en acabar es fa extensiva a tothom perquè tothom necesita sentir-se útil ajudant els altres tenint un projecte i donant sentit a la vida.

30 hores de preparació per a fer una immersió exitosa, gratificant i edificant tant per a la persona voluntària com per als beneficiaris, on deixen cada any els nostres voluntaris una emprempta inesborrable. Gràcies a tots/es per la vostra renúncia a continuar vivint una vida més còmoda i voler sortir de la zona de confort per servir els altres, per trencar amb les vostres rutines més que confortables, pel vostre temps, que no té preu, els recursos invertits, la implicació constant, el compromís adquirit, la vostra bondat infinita i sobretot, GRÀCIES per la vostra VALENTIA, que us fa GRANS.