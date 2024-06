El perill real de certs creadors de contingut per als nostres joves

Creat: Actualitzat:

En aquests moments, els nostres joves estan exposats a una multitud d’anuncis que, a través de les xarxes socials, els bombardegen diàriament amb missatges sobre com fer-se milionaris de manera ràpida i fàcil. Els estan dient en poques i clares paraules que si no ets milionari és que ets ximple i que a què estàs esperant per tenir cases luxoses i cotxes extraordinaris, que no tenir una mansió és de perdedors...

Aquest fenomen està assolint nivells preocupants i és crucial que comprenguem l’impacte negatiu que pot tenir en la nostra joventut.

Un dels exemples més recents és el d’Amadeo Lladós, un influencer que promet convertir els seus seguidors en milionaris a través d’un curs que ell mateix ven. El senyor Lladós, com moltíssims altres, utilitza la seva suposada riquesa i estil de vida ostentós per atraure joves vulnerables que busquen una drecera cap a l’èxit.

Aquest cas mediàtic pot marcar un punt d’inflexió en la impunitat actual de l’oferta de promeses falses als nostres joves, posant en primera plana la necessitat d’abordar aquesta problemàtica amb diligència i rapidesa.

Aquestes persones transmeten un missatge sensacionalista que menysprea el valor del treball dur i la contribució a la societat. En lloc d’incentivar els joves a esforçar-se, aprendre i créixer de manera constant, se’ls ven la idea que, si no guanyen 15.000 euros al mes, per posar un exemple, són uns fracassats. Aquest discurs no tan sols és enganyós, sinó també nociu, ja que pot portar a la frustració i la desmotivació quan els resultats no arriben.

El constant bombardeig d’aquests missatges pot tenir un profund impacte psicològic en els joves. La pressió per assolir estàndards irreals d’èxit pot generar ansietat, depressió i una sensació de fracàs. A més, la glorificació de la riquesa ràpida i sense esforç desvirtua el veritable valor del treball, la dedicació i la serietat.

És crucial que, com a societat, recordem i ensenyem als nostres joves la importància de valors reals com la perseverança, l’ètica del treball i la contribució positiva a la comunitat. L’èxit no es mesura només en termes monetaris, sinó també en l’impacte positiu que un pot tenir en la vida dels altres i en la societat en general.

Hem de fomentar el pensament crític en els nostres joves perquè puguin discernir entre promeses buides i oportunitats reals. Animar-los a investigar, qüestionar i buscar proves abans de seguir qualsevol venedor de fum a les xarxes socials. Això és essencial si volem protegir-los d’enganys i futures frustracions.

Aquest fenomen a les xarxes socials representa un perill real per als nostres joves. Casos com el d’Amadeo Lladós i molts altres posen en evidència la necessitat d’estar molt atents i educar els nostres joves sobre els veritables camins cap al suposat èxit.

En el meu cas, havent nascut i vivint a Andorra, un destí cada vegada més popular entre creadors de contingut espanyols i francesos, puc observar de primera mà com aquests comunicadors exerceixen una gran influència sobre els nostres joves i a edats molt primerenques.

Molts veuen aquests influenciadors com a referents de futur. No obstant això, al meu país, com en molts altres d’Europa, els professionals qualificats són escassos i, tal com estan les coses, temo que podrien desaparèixer completament. Les vocacions d’emprenedoria tradicional també han caigut en picat en favor d’aquests venedors d’il·lusions. Tots els joves volen ser creadors de contingut...

Tots els extrems són dolents i ara crec que estem en un extrem molt complicat de gestionar i, en cas de no rectificar, les conseqüències les pagarem durant els pròxims anys.

No soc partidari de l’intervencionisme governamental que en moltes ocasions arriba tard i malament, però és possible que arribi un moment en què certes pràctiques a les xarxes socials hagin de ser regulades per evitar una frustració endèmica de la nostra societat.

És crucial que sobri un debat en l’àmbit popular sobre aquest tema que porti a reflexionar sobre l’impacte d’aquestes influències i fomenti valors més sòlids i sostenibles per al futur dels nostres joves i, en definitiva, de la nostra societat.