Recentment, el cap de Govern d’Andorra, el Sr. Xavier Espot, va assistir a la cimera relativa al conflicte Rússia-Ucraïna, una reunió internacional sense Rússia, que no hi estava convidada, i la reticència de molts països a participar-hi. Aquest gest, que podria semblar un acte de suport diplomàtic, té implicacions profundes que Andorra Endavant considera preocupants.

La meitat dels països convidats a la cimera van decidir no assistir-hi, conscients de les possibles repercussions per al seu país. Dels països que hi van participar, molts van optar per enviar ambaixadors en lloc dels seus màxims representants, un fet que denota la prudència amb què aquests estats aborden el conflicte entre Rússia i Ucraïna. En aquest context, la presència del Sr. Espot es pot interpretar un cop més com un posicionament que trenca amb la tradició de neutralitat històrica d’Andorra.

Cal recordar la neutralitat històrica d’Andorra.

Andorra ha mantingut tradicionalment una posició neutral en els conflictes internacionals, una postura que ha permès al nostre país mantenir la pau i la seguretat al llarg dels anys, durant més de 700 anys. Aquesta neutralitat és més crucial que mai en l’actual context internacional d’escalada en armament, en què les tensions entre grans potències poden desencadenar conseqüències catastròfiques i fins i tot una Tercera Guerra Mundial.

El suport explícit al Sr. Zelenski en un conflicte tan polaritzat com el que enfronta Ucraïna i Rússia pot comprometre aquesta neutralitat i, per extensió, la seguretat d’Andorra. La història ens ensenya que les escalades en els conflictes poden tenir resultats devastadors.

Cal tenir en compte les lliçons del passat: la Primera Guerra Mundial i la crisi dels míssils de Cuba.

És pertinent recordar com la Primera Guerra Mundial va esclatar a causa d’una sèrie d’escalades i aliances que van conduir el món a un conflicte sense precedents. Una sèrie d’assassinats, moviments tàctics i declaracions de guerra van convertir una disputa regional en una guerra mundial que va causar milions de morts.

Més recentment, durant la crisi dels míssils de Cuba del 1962, el món va estar a un pas de la Tercera Guerra Mundial. Aquest episodi, que va posar la humanitat al caire de la destrucció nuclear, és un recordatori esgarrifós de com la falta de diàleg i la confrontació directa poden conduir a conseqüències inimaginables.

En el discurs del març del 2022, la presidenta d’Andorra Endavant havia alertat que les mesures europees contra Rússia conduiria a l’empobriment dels pobles d’Europa i a una inflació galopant a la zona euro. Havia alertat dels perills d’una escalada en el conflicte Rússia-Ucraïna, advertint que podria fins i tot desembocar en una Tercera Guerra Mundial.

Aquest advertiment es manté tan rellevant avui com ho va dir fa més de dos anys recordant la crisi dels míssils de Cuba en plena guerra freda. Durant el seu discurs va instar el diàleg internacional i a negociar en l’àmbit de l’escenari internacional i va demanar neutralitat d’Andorra. La presidenta d’Andorra Endavant veu crucial recordar-se d’on venim, fent referència al Manual Digest. Recordar qui som i tenir presents contextos històrics.

Andorra Endavant fa una crida al cap de Govern, el Sr. Xavier Espot, i a la ministra d’Exteriors perquè reconsiderin la seva postura i tornin a la neutralitat que ha caracteritzat la nostra política exterior durant segles. La seguretat d’Andorra depèn de la nostra capacitat per mantenir-nos al marge de les disputes internacionals i actuar com un mediador imparcial en lloc d’un participant actiu en els conflictes.

La prudència i la humilitat són més necessàries que mai per evitar una escalada que pugui conduir a un desastre global. Mantenir la neutralitat no és només una qüestió de tradició, sinó una estratègia de seguretat essencial per a Andorra en el complex escenari internacional actual.

El perill d’una escalada en l’armament i els conflictes internacionals és una realitat que no podem ignorar. La història ens ofereix lliçons valuoses sobre les conseqüències de les tensions no gestionades adequadament. En aquest context, Andorra ha de mantenir la seva posició neutral per garantir la pau i la seguretat no tan sols del nostre país, sinó també contribuir a l’estabilitat global.