Com els ODS transformen el futur i ofereixen oportunitats d’inversió?

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 són un pla global destinat a promoure el benestar social, el desenvolupament econòmic i la sostenibilitat ambiental. Avui dia, els ODS es consideren una prioritat per a molts inversors en les seves carteres. En aquesta transició cap a una economia més sostenible, justa i neta, és crucial que governs, empreses i inversors, com a actors principals juntament amb els ciutadans, comptin amb un marc clar que mostri les necessitats i oportunitats globals.

Els ODS permeten fixar objectius comuns, utilitzant els recursos limitats de manera eficient i sostenible. El desenvolupament sostenible busca que el consum de recursos del planeta sigui viable a llarg termini, utilitzant-los amb la màxima eficiència possible on realment es necessitin.

Per assolir aquests objectius, es requereix una mobilització significativa de capital, tant públic com privat. Les empreses alineades amb aquests objectius oferiran solucions als desafiaments existents, mostrant un vector de creixement més clar que aquelles que impacten negativament en aquesta meta comuna.

En un context on els mercats financers ja integren mètriques de sostenibilitat en les seves estratègies d’inversió, el creixement de la inversió sostenible és clau. El 2023 va ser un any complicat per als fluxos d’inversió sostenible, a causa de la pujada de tipus d’interès en nous projectes d’energies renovables o la politització d’alguns enfocaments ASG als Estats Units. Tot i això, les polítiques climàtiques com l’Inflation Reduction Act als Estats Units i el Net Zero Industrial Act a Europa, i una creixent conscienciació entre consumidors, empreses i el sector financer, preveuen un proper retorn de capital cap a la inversió sostenible.

El desenvolupament sostenible permet un camí de creixement que no oblidi el concepte d’un planeta limitat. És un pla d’acció a favor de les persones, l’entorn i la prosperitat, amb una meta de millora comuna. L’economia de mercat actual no és de suma zero com sistemes econòmics anteriors. L’economia global ha demostrat ser capaç de millorar els indicadors sense que ningú hi perdi, com va ocórrer amb els Millennium Development Goals i amb els ODS, fins que crisis internacionals com la pandèmia o la crisi energètica després de la invasió d’Ucraïna van obstaculitzar aquests esforços i van retardar algunes metes.

En els últims anys, hem vist millores en certs ODS, com la instal·lació rècord de tecnologies netes, la duplicació dels oceans protegits des del 2010, i l’augment de la representació femenina en parlaments. Tanmateix, altres objectius s’han endarrerit, com la creixent desigualtat, la inseguretat alimentària, la biodiversitat en perill i l’escalfament global. Per això, Nacions Unides ha denominat aquesta dècada com la “Dècada d’Acció” per als ODS.

Nombrosos estudis assenyalen la correlació positiva entre un millor rendiment ASG i majors rendiments financers en les empreses. Orientar les inversions cap als ODS assegura una inversió sostenible amb impacte definit, evitant desviacions mitjançant alguns ràtings d’ASG.

La mètrica és clau per avaluar una inversió d’impacte. Ronald Cohen, un inversor d’èxit, assenyalava que si es mesurés correctament l’impacte de les inversions, seria evident que la gestió més responsable és també la més rendible. El mercat ha demostrat ser la millor eina per distribuir recursos, però depèn de qui el mani. L’aparició de l’inversor sostenible és un gran pas cap a una inversió més ordenada, amb visió de futur i més responsable.