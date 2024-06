Explotació infantil vs. perpetuació de la pobresa

Creat: Actualitzat:

L’explotació laboral infantil és una problemàtica social i econòmica molt preocupant. Tot i els esforços internacionals i locals per erradicar aquesta pràctica, encara hi ha molts infants que es veuen obligats a treballar en condicions precàries per contribuir als ingressos familiars.

La pobresa és una de les principals causes de l’explotació laboral infantil. Moltes famílies no poden satisfer les seves necessitats bàsiques i els infants es veuen obligats a treballar per ajudar a sostenir la llar. A més, la falta d’accés a una educació de qualitat i gratuïta també contribueix a aquest problema, ja que molts nens i nenes abandonen l’escola per treballar.

Els infants amb els quals treballem es dediquen a una àmplia varietat de feines. Alguns treballen al camp en l’agricultura, collint fruits, verdures i canya de sucre, mentre que altres treballen a la ciutat com a venedors ambulants als mercats, en el sector tèxtil, domèstic, de neteja, jardineria, hostaleria i en altres indústries. Molts treballen totes les tardes en sortir de l’escola i caps de setmana i d’altres, malauradament, trepitgen més els carrers que les aules per contribuir a l’economia familiar.

Les condicions de treball solen ser molt dures. Els infants treballen llargues hores en ambients perillosos, fins molt tard, inclús de nit vigilant cotxes als aparcaments, camions amb mercaderies i fins i tot flotes de tràilers que paguen a menors per controlar els contenidors mentre fan nit a diversos punts de la ciutat. Aquestes condicions exposen els infants a riscos físics i de salut, incloent-hi accidents, intoxicacions i malalties cròniques degut a les poques hores de descans, les condicions físiques i meteorològiques i la manca de nutrició que pateix la majoria. Infants que no s’han format realitzen feines duríssimes amb horaris abusius en contextos que perjudiquen seriosament el seu benestar. Els nens han de dormir, jugar i aprendre i, sobretot, rebre totes les atencions i cures per créixer sans i saludables.

L’explotació laboral infantil té greus repercussions per als infants. A més dels danys físics, aquests nens i nenes sovint pateixen danys psicològics i emocionals. La falta d’accés a una educació adequada limita les seves oportunitats futures, perpetuant el cicle de la pobresa. Els infants que treballen tenen menys probabilitats de completar l’educació bàsica, la qual cosa redueix les seves possibilitats d’obtenir treballs ben remunerats en el futur.

Bolívia ha signat diversos convenis internacionals per combatre l’explotació laboral infantil, com la Convenció sobre els Drets de l’Infant i els convenis de l’Organització Internacional del Treball (OIT). No obstant això, la implementació i el compliment d’aquestes normes encara són insuficients.

L’explotació laboral infantil a Bolívia és una qüestió complexa que requereix un enfocament integral per ser resolta. És essencial que el govern, les organitzacions internacionals i la societat civil treballin conjuntament per garantir que tots els infants tinguin l’oportunitat de viure i créixer en condicions dignes. Això inclou l’eliminació de la pobresa, l’accés a una educació de qualitat i la protecció dels drets fonamentals dels infants. Només així es podrà assegurar un futur millor per als nens i nenes de Bolívia i del món sencer.