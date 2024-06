Cànnabis (CBD) a Andorra

Creat: Actualitzat:

A Andorra es pot, o es podia, abans de l’empresonament del jove per un motiu semblant, comprar marihuana CBD. De fet, a l’hora d’escriure aquesta tribuna tinc davant meu un paquet etiquetat de bosses de te de cànnabis sativa (CBD) per a ús relaxant, comprat a Andorra fa un any. La bossa sencera pesa uns 35 grams. Si en tingués quinze, ningú m’impedia comprar-les, tindria la mateixa quantitat que la persona que hi ha a la presó. Imagino que en lloc de prendre cada cop una bossa, podria obrir-les totes, posar-les en un pot (500 g) i fer-ne infusions amb la quantitat que considerés òptima.

També es poden comprar a les farmàcies d’altres productes que porten un percentatge de CBD. Facin una prova i busquin un producte com la crema Kernnabis CBD. Val 12 euros i es pot comprar a qualsevol farmàcia d’Andorra, Espanya o França.

A la majoria de països avançats es pot cultivar marihuana si no té el principi actiu THC, i es considera que s’infringeix la llei quan el cànem CBD té un percentatge superior al 0,3 % (varia en alguns països) de THC.

Sembla que en el cas del jove empresonat des de fa un grapat de mesos, la Batllia en va demanar l’anàlisi. No ha transcendit gaire el resultat, però sí que he pogut llegir, en lletra petita, com la mare del noi, Mercedes Chamorro, confirmava que en el cas del seu fill, en l’anàlisi efectuada per la Batllia, un THC del 0,3%, la quantitat acceptada de manera legal a Europa.

El cas em fa pensar en la jugadora de bàsquet nord-americana Brittney Griner, que en acabar la temporada del 2022 als EUA va anar a jugar a Rússia i portava a la maleta oli d’haixix, prescrit com a medicament. La van detenir i va passar un grapat de mesos a la presó, en condicions lamentables, fins que va ser intercanviada per un traficant d’armes rus.

Per sort, Andorra no és Rússia i aplicar, en aquest cas, una mica de sentit comú estaria bé.

Que la llei no és clara i es viu una situació complicada? Doncs adaptem-la i, mentrestant, apliquem alguna mesura transitòria per resoldre la situació.

Quin és el problema? Era marihuana d’ús domèstic? Potser, sí. Però no és estupefaent, no porta el principi actiu de la droga.

La clau, cal repetir-ho, és la diferència entre CBD i THC. Empresonar una persona si la quantitat que portava és CBD no té cap sentit. Si tenia un alt component de THC i era una substància considerada com a droga estaria justificat.

I per acabar: el cannabidiol (CBD) està declarat com un component no addictiu, amb un perfil de seguretat i beneficis terapèutics segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) des del novembre del 2017.

El més trist de tota aquesta història és l’empresonament d’una persona atrapada per un buit legal del qual no és responsable.