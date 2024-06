Impulsar la confiança des de l’auditoria

Creat: Actualitzat:

El Principat d’Andorra comptarà per primera vegada en la seva història amb una llei d’auditoria, marcant un avenç significatiu cap a la transparència i la confiança en l’àmbit empresarial. Aquest desenvolupament alinea Andorra amb les millors pràctiques internacionals i reforça la seva credibilitat tant a nivell nacional com internacional.

Segons el text impulsat pel Govern d’Andorra i aprovat pel Consell General, les societats anònimes o de responsabilitat limitada hauran de sotmetre els comptes anuals individuals i/o consolidats a auditoria si durant dos exercicis consecutius concorren, almenys, dues de les circumstàncies següents: que el total de partides de l’actiu superi els tres milions sis-cents mil euros; que l’import de la xifra anual de negoci superi els sis milions d’euros o, en darrer cas, si el nombre de treballadors durant l’exercici és superior a 50.

Addicionalment, les societats que superin els deu milions d’euros de facturació anual durant dos exercicis consecutius també hauran de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria.

La promulgació d’aquesta llei representa un pas decisiu cap a la millora de la qualitat, transparència i confiança en l’àmbit empresarial del país. Aquest marc normatiu no només protegirà més els drets dels accionistes i beneficiarà els treballadors i proveïdors, sinó que també fomentarà el compliment normatiu i el desenvolupament de la competència i la innovació en el sector de l’auditoria.

D’aquesta manera, es reforça aquesta activitat professional com a factor clau per al creixement econòmic sostenible i el benestar social, alineant Andorra amb les millors pràctiques internacionals i reforçant la confiança en el seu teixit empresarial.

No oblidem que els països del nostre entorn reconeixen la funció dels auditors d’interès públic, la qual cosa significa que una àmplia comunitat de persones i institucions confien en la qualitat del treball que consisteix a examinar i verificar la informació financera –i ara també la relativa a la sostenibilitat– d’una entitat per emetre una opinió independent sobre la seva raonabilitat i fiabilitat.

Aquest procés és fonamental i permet principalment millorar la qualitat i transparència de la informació financera, facilitant l’assignació eficient de recursos. A més, redueix el risc de frau, manipulació o errors en la informació corporativa, augmentant la confiança i seguretat dels inversors, prestadors i de les administracions públiques i contribueix a l’estabilitat i bon funcionament del sistema financer.

Després d’aquesta fita històrica, hem de continuar mirant cap endavant en el camp regulatori i d’informació corporativa, completant l’avanç amb normativa pròpia sobre la revisió de la informació no financera (vinculada als aspectes ESG) per part d’experts independents. Això també contribuirà que les empreses i els seus grups d’interès generin i disposin d’una informació corporativa contrastada i d’alta qualitat.

El desplegament d’aquesta llei a Andorra arriba en un moment en què la confiança i la transparència s’estan consolidant com a actius intangibles cabdals per a les empreses andorranes, beneficiant no tan sols les grans corporacions, sinó també les petites i mitjanes empreses, essencials per al progrés socioeconòmic del país.

En aquest escenari, comptar amb experts que posseeixin recursos, capacitats i experiència acreditada és fonamental per aportar valor i confiança als grups d’interès. Els auditors faciliten que l’engranatge que connecta l’activitat de l’empresa amb els seus grups d’interès funcioni a ple rendiment, aportant la confiança necessària per assolir els objectius de creixement previstos per la direcció i l’èxit dels seus plans davant de tercers.

Moltes de les empreses familiars que preveuen plans de creixement saben que estar ben preparades en aspectes claus com la informació financera auditada, el govern corporatiu i els sistemes de control adequats és essencial per a l’èxit dels seus projectes. Disposar de la informació financera auditada facilita decisions de finançament de nous projectes d’inversió i fomenta bones pràctiques en la gestió i el reporting de la informació financera.

Finalment, el text d’aquesta llei, en què ha treballat i col·laborat de forma àrdua durant molts anys el Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra, permet una transició senzilla de la situació actual a una de regulada, adaptant-se a la realitat andorrana. És un text homologable en l’àmbit internacional i obert a la reciprocitat per reconèixer professionals als països de l’entorn, sempre que els acords entre Andorra i la Unió Europea ho permetin.