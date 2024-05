35 anys de trobada de talent empresarial al Pirineu

Creat: Actualitzat:

La Trobada Empresarial al Pirineu arriba a l’edició número 35 amb un títol que resumeix molt bé el que és aquesta cita anual tan esperada, Liderant amb propòsit. Fa trenta-cinc anys que empresaris del Pirineu, d’Andorra i de gran part del territori català es reuneixen amb el propòsit d’escoltar ponències de líders que s’han convertit en exemples a seguir per diferents motius. Una escolta que es transforma en una font d’inspiració per a molts dels que hi assistim.

Cada any, l’empresariat lleidatà i andorrà aprofita aquests dos dies intensos per fer networking, per tenir un contacte més directe amb tots els que compartim inquietuds per ser cada vegada més competitius, per ser millors als nostres sectors, per innovar, per créixer. És l’escenari ideal per posar-se al dia de les tendències i novetats en matèries empresarials que trenquen esquemes i maneres de fer, en pro de l’evolució. I per fer-ho de manera compartida, perquè un dels valors de la trobada és la pluralitat de participants.

Aquest enriquiment que ofereix la participació de tant de talent és el que també fa que la trobada superi cada any el nombre de patrocinadors i d’assistents. L’any passat va reunir 700 empresaris i directius, un rècord d’assistència, dels quals 125 (prop del 20%), d’Andorra. Els que venen repeteixen, i els que hi assisteixen per primer cop s’afegeixen a aquesta fidelització que comporta l’ambient de col·laboració que crea la Trobada al Pirineu.

Les temàtiques escollides ens posen al dia de les novetats i tenen l’objectiu de fer reflexionar, una acció molt necessària per emprendre accions de lideratge. Aquest any, Liderant amb propòsit ens posarà sobre la taula la generació d’impacte positiu del teixit empresarial.

El lideratge ha evolucionat, les maneres de fer han canviat. La transformació econòmica i social, els reptes mediambientals, el canvi de necessitats de la societat o l’impacte de la intel·ligència artificial requereixen una adaptació del model de lideratge. Els empresaris i empresàries hem d’anar de la mà de l’evolució social i ser capaços d’escoltar i donar respostes.

Més enllà dels objectius econòmics, les empreses tenim la responsabilitat de generar un valor afegit que sigui capaç de respondre als reptes socials i mediambientals que, com deia, van creant-se. Liderar amb propòsit és tenir un compromís ferm amb aquesta idea, un compromís que es tradueixi en implicació en el progrés econòmic i social.

Des de Creand Crèdit Andorrà, com a patrocinador principal andorrà de la trobada, hi posem cada any el nostre gra de sorra per tal d’impulsar l’espai de relació entre l’empresariat andorrà i català que promou l’intercanvi i la connexió. Estem segurs que és una manera més de contribuir al desenvolupament del nostre teixit empresarial i emprenedor, fonamental per a l’economia del país. A més, ajudem a posicionar els Pirineus com un eix vertebrador transfronterer, amb una iniciativa que cada edició treballa per ser útil al territori, a l’empresariat i a les persones.

L’exprimer ministre italià Enrico Letta, l’expert en ciberseguretat Chema Alonso, el professor d’economia Xavier Sala i Martín i el coach Luis Galindo són alguns dels ponents d’aquesta 35a edició, que se celebrarà els dies 13 i 14 de juny. Amb ells aprendrem més de geopolítica, de l’evolució de la seguretat informàtica, de les perspectives econòmiques i de com treballar la motivació. Però també hi haurà ponents de firmes com Alier, Motocard, Construccions Cervós, Semillas Fitó, que parlaran del lideratge amb propòsit en clau lleidatana.

L’Ibex també tindrà espai a la trobada amb representació de les firmes Merlin i Enagas. Les estratègies empresarials amb propòsit s’exposaran en una taula per a directius de Kave Home, City Football Group i Saica. I, com en cada edició, les start-ups també tindran veu per explicar les seves iniciatives, en aquest cas de The Smart Lollipop, Pack2Earth, Talkual i Imascono.

En definitiva, us animo a prendre part en la 35a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, unes jornades que demostraran de ben segur, un any més, que el lideratge empresarial del Pirineu té un gran talent, uns valors sòlids i ètics, un renovat compromís amb la innovació i un propòsit inspirador i transformador.