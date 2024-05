Filant Xarxes per a un futur amb oportunitats

Creat: Actualitzat:

El projecte Filant Xarxes, impulsat pel servei de Joventut del comú d’Andorra la Vella amb la col·laboració de l’Unicef i d’RTVA, ha conclòs la primera edició amb un debat molt estimulant sobre propostes per a un futur que garanteixi oportunitats. Al llarg de tres diàlegs, aquesta iniciativa ha facilitat que els joves explorin, amb diferents experts, diverses temàtiques centrades en l’adolescència amb l’objectiu de crear un espai de relació intergeneracional per teixir vincles i construir comunitat. A través del reconeixement de la veu dels joves, l’exposició de diferents perspectives i el diàleg obert, el projecte ens ha mostrat que en un món dominat per les xarxes socials i les comunicacions digitals, en què la polarització i la fragmentació social semblen augmentar, és essencial parar especial atenció als més joves i reconèixer la importància del diàleg cara a cara i del compromís amb la diversitat d’opinions.

Les iniciatives com Filant Xarxes són vitals per contrarestar aquesta tendència i restablir la connexió humana autèntica. És mitjançant el diàleg intergeneracional i la trobada en espais físics de debat on els joves poden recuperar la capacitat d’empatitzar, comprendre, respectar les perspectives dels altres i participar activament. En són exemple les opinions exposades pels joves en el primer diàleg sobre mòbils, xarxes socials i salut mental, quan constataven tots els riscos que comporta l’ús indiscriminat d’un mòbil durant la infantesa i la necessitat d’evitar el seu ús abans dels 12 anys. O al segon debat, en què els joves ens van ajudar a entendre que la millor manera d’afavorir la comunicació amb els seus pares i mares és poder passar més temps amb ells, i per tant la necessitat de millorar la conciliació laboral de les famílies. I, per últim, el tercer debat, en què van deixar constància no tan sols de les seves preocupacions sobre el futur, com el canvi climàtic o les dificultats d’accés a l’habitatge, sinó també les seves prioritats lligades a un futur en què la tecnologia estigui al servei de les persones i millori les nostres relacions.

El desenvolupament de tot el procés que ens ha conduït a organitzar aquest cicle de diàlegs amb joves ens fa reflexionar sobre la nostra interdependència com a espècie i la importància del col·lectiu en el nostre benestar. Recentment, una entrevista a la Dra. Martinón-Torres, directora del Centre Nacional d’Investigació sobre l’Evolució Humana, ens recordava allò que ja ens explicava l’antropòloga Margaret Mead. La doctora compartia el descobriment de la Benjamina a les excavacions d’Atapuerca, Burgos. Un fòssil preneandertal d’una nena que va morir als nou o deu anys. La Benjamina patia una deformació cranial que no tan sols afectava el seu físic, sinó que molt probablement li generava dificultats psicomotores. La supervivència d’aquesta nena de 500.000 anys enrere, gràcies a les cures rebudes per la comunitat que l’acompanyava, ens recorda la importància de la tolerància i l’ajuda mútua en la nostra salut. Som éssers interdependents i és a través de l’ajuda mútua que hem evolucionat fins on som ara.

En conclusió, el fòrum Filant Xarxes ha volgut promoure el diàleg intergeneracional i la diversitat de pensament com a pilars fonamentals per a la construcció d’una societat més sana, justa i inclusiva. A través d’aquests principis, podem aspirar a un futur en què els joves creguin en la participació, entenguin la diversitat i facin exercici de l’empatia i el respecte mutu per guiar les nostres interaccions i decisions. Esperem haver aportat la nostra llavor.