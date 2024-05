Les nenes, la ciència i la tecnologia

Creat: Actualitzat:

El 22 d’abril passat es va celebrar el Dia internacional de les nenes en les tecnologies de la informació i la comunicació, l’objectiu del qual és encoratjar les nenes i dones joves a considerar la possibilitat d’orientar els seus estudis i professions al camp de les carreres tecnològiques.

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible col·loca les àrees de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques com a espais que impulsen la construcció de societats més inclusives i sostenibles.

En l’actualitat, Cooperand, des del 2014, està fent grans esforços significatius per fomentar la participació de les nenes i joves en aquests camps, ja que la diversitat de gènere en tecnologia condueix a una major innovació i solucions molt més inclusives.

Cooperand, amb un equip de trenta professionals, està implementant programes educatius, iniciatives de mentoria i polítiques d’equitat de gènere per abordar aquesta bretxa i empoderar les nenes i dones perquè persegueixin carreres en tecnologia, becant-les a la universitat en la carrera de sistemes informàtics, oferint llocs de treball com a júniors a l’àrea de Cooperand de docència i/o consultoria.

Els més petits fan una immersió des de l’escola amb Cooperand en les TIC i anys més tard i de forma paral·lela al batxiller accedeixen a una certificació homologada en expert en sistemes informàtics després de tres anys d’estudi. Un projecte, educació digital, subvencionat per Govern d’Andorra el 2014 que avui no és únicament autosustentable, sinó que genera ingressos en la consultora que permet a la vegada contractar nous recursos, joves sense mitjans que ocupen un càrrec a Cooperand com a docents o com a consultors.

És important destacar els assoliments de les nenes i joves en tecnologia i crear models a seguir per inspirar les generacions futures a seguir els seus passos. En contextos de pobresa, l’accés a les noves tecnologies pot ser limitat, però el seu potencial per millorar la qualitat de vida i crear oportunitats continua sent rellevant.

Seguidament, voldria ressaltar alguns punts clau sobre com les noves tecnologies poden impactar en els infants en situació de pobresa, punts que vivim diàriament les ONG sobre el terreny i que marquen una diferència clara i preocupant davant altres situacions a Occident a les que estem acostumats.

Respecte a l’educació, les noves tecnologies, com les computadores i l’accés a internet, poden brindar als menors en situació de pobresa oportunitats educatives que d’una altra manera no tindrien. L’accés a recursos en línia, cursos gratuïts i multitud d’eines educatives pot ajudar-los a millorar el seu aprenentatge i adquirir habilitats necessàries per al futur.

Quant a la salut, les tecnologies de la informació i la comunicació també poden tenir un impacte positiu en la salut dels infants en situació de pobresa en proporcionar accés a informació sobre salut, telemedicina i recursos per a la prevenció i el tractament de malalties.

Amb referència a l’empoderament, l’accés a les noves tecnologies pot empoderar els nens i nenes en brindar-los eines per expressar-se, connectar-se amb uns altres i accedir a recursos que els permetin millorar la seva situació d’aïllament i marginalitat que pateixen en la majoria dels casos.

Finalment, i fent referència a la inclusió digital, és important garantir que les nenes i els nens en situació de pobresa tinguin accés equitatiu a les noves tecnologies i a l’alfabetització digital. Això requereix polítiques i programes específics destinats a reduir la bretxa digital i promoure la inclusió.

En resum, encara que la pobresa pot representar un obstacle per a l’accés a les noves tecnologies, el seu potencial per millorar les vides dels infants en aquesta situació és molt significatiu.