Millorar els entorns laborals: la clau per a una empresa feliç i amb futur

En l’actualitat, el benestar dels treballadors i les treballadores és una qüestió cabdal en el funcionament i el rendiment d’una empresa. Un entorn laboral saludable i una relació positiva entre els empleats i les empleades poden ser determinants per a l’èxit d’una organització. En aquest aspecte, recentment he dut a terme una cerca, en la qual han participat 1.125 persones d’arreu de Catalunya i Andorra, d’empreses de diferents sectors, que ha demostrat la importància de formar els treballadors i les treballadores en habilitats de relacions laborals i humanes, així com de gestió emocional.

La investigació, en què han participat un 9% de persones de menys de 30 anys, un 50,8% de persones d’entre 30 i 50 anys i un 40,2% de persones de més de 50 anys, ha posat de manifest que una petita part, com és el 33,3% de les empreses, ofereix formació als seus empleats i empleades en la millora relacional, per tant, el 66,7% no l’ofereix, i també que el 90,2% dels i les participants consideren que s’hauria d’implementar aquest tipus de formacions amb la finalitat d’arribar a aquesta millora i benestar en l’entorn de treball, ja que aquesta pot ser una eina potent per a millorar els entorns laborals i, per tant, l’eficiència de les empreses. Atendre aquesta necessitat és clau per a la salut i el bon funcionament de l’empresa.

Els resultats de l’estudi han destacat diversos aspectes clau, com són els següents:

Al 23,8% els encanta la seva feina, mentre que al 68,9% simplement els agrada. A un 7,4% dels i les participants no els agrada la seva feina.

El 28,5% s’hi troba molt a gust, el 63,4% s’hi troba suficientment a gust, “hi ha dies de tot” diuen, i el 8,1% s’hi troba poc a gust, i “en general, l’ambient no és positiu”. Com podem observar, la majoria dels treballadors i treballadores estan satisfets i satisfetes amb la seva feina, però una part significativa desitjaria millores en l’ambient de treball, sobretot en relació amb les relacions interpersonals i la comunicació.

El 10,6% diu que l’ambient laboral no seria millorable, ja que hi està molt bé, d’altra banda, el 65,9% considera que sí que és millorable, i que es poden incorporar mesures per a aquesta finalitat, mentre que el 23,6% considera que, sens dubte, caldria una millora important. Les opinions sobre les relacions amb els companys/es són diverses, però en general es destaca la cordialitat i la cooperació. No obstant això, algunes respostes han assenyalat tensions i manca de comunicació, indicant la necessitat de millorar la gestió de conflictes.

El 55,3% considera que els i les caps són molt empàtics/es i es preocupen pel benestar dels i les treballadores. No obstant això, el 40,7% considera que no es preocupen prou, que “sembla que sí, però després a l’hora de la veritat no t’ho faciliten tant”, i una minoria del 4,1% considera que “de cap manera, només pensen en ells o en els beneficis per a l’empresa”. Així doncs, veiem com la majoria dels empleats i empleades consideren que els seus caps són empàtics i es preocupen pel seu benestar, tot i que una part significativa creu que aquest suport podria ser més consistent.

Quant a la formació relacionada amb la millora de les relacions laborals, el treball en equip o la resolució de conflictes, el 21,2% s’ha preocupat pel seu compte de rebre una formació similar a la descrita. El 33,3% sí que l’ha rebuda per part de l’empresa, i el 45,5% no l’ha rebuda mai. Com veiem, una quantitat notable de treballadors i treballadores no ha participat en cap formació destinada a la millora les relacions laborals o la gestió de conflictes. Això posa de manifest la necessitat de fomentar aquest tipus de formació entre els empleats i les empleades.

Un 90,2% creu que una formació, contractada per l’empresa i dirigida a tot l’equip de treball, seria una bona manera de millorar l’entorn laboral i fomentar més la cooperació, la resta considera que no li cal.

Considerant aquests resultats i sobre la base de la meva experiència com a professional en l’àmbit formatiu, puc afirmar que les formacions poden ser altament efectives, ja que ser-ne conscients i actuar ens pot dur a un notable increment en la satisfacció laboral, la cooperació entre els equips i una disminució en els conflictes interns, contribuint directament al creixement de l’èxit empresarial. Cal que les empreses posin l’accent en el benestar dels seus treballadors i treballadores, i la formació en habilitats de relacions laborals és un pas essencial en aquesta direcció.