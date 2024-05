2 de maig: Dia mundial contra l’assetjament escolar

Creat: Actualitzat:

L’assetjament escolar és més que paraules feridores i accions físiques nocives, es tracta d’actes nocius repetits destinats a ferir algú i amb conseqüències molt greus per a la salut mental de l’afectat.

En aquest cas parlarem de com l’assetjament escolar pot arribar a tenir repercussions, com ara el risc de consum de drogues i desenvolupar una addicció.

Fa un temps es va realitzar un estudi en ratolins que recrea les conseqüències de l’assetjament escolar, la qual cosa va mostrar que l’assetjament escolar danya la barrera hematoencefàlica (una xarxa de vasos sanguinis i teixits que impedeix el pas de contaminants, bacteris, etc.). La barrera hematoencefàlica és el nostre propi sistema de seguretat i s’encarrega de protegir-nos de substàncies nocives com, per exemple, les drogues.

Aquest mal en la barrera hematoencefàlica provoca que es faci més permeable al pas de substàncies nocives com, per exemple, la cocaïna, alcohol, etc. No tots els addictes hem patit assetjament escolar, ni totes les persones que han patit assetjament escolar es tornen addictes, però el que demostren els estudis és que l’assetjament escolar causa danys cerebrals que provoquen que la persona sigui més vulnerable al consum de substàncies i que aquestes substàncies aconsegueixin els seus efectes amb dosis més baixes, la qual cosa és un factor de risc molt important per desenvolupar un trastorn addictiu. Un trastorn addictiu és una malaltia crònica i greu, així que és bo recordar que en un món on l’assetjament escolar s’ha tornat lamentablement comú, aquestes conductes tenen moltes més repercussions de les que creiem.

Els trastorns addictius són malalties prevenibles, per la qual cosa després d’aquesta recerca es va concloure que si actuem contra l’assetjament escolar, eliminarem un dels factors de risc a l’hora de desenvolupar aquesta malaltia.

Tota la societat tenim la responsabilitat de lluitar contra l’assetjament escolar i una manera de fer-lo donant exemple, tractant els nostres iguals amb amabilitat i respecte.

Avui és un dia perquè tots reflexionem de les conseqüències dels nostres actes i com aquests actes poden influir en la salut mental dels nostres iguals.

Postdata: una dada curiosa, els ratolins que s’utilitzen com a models en els estudis d’addiccions tenen característiques genètiques i biològica molt similars a les dels humans.