L’essència del que som en la gestió del territori

Creat: Actualitzat:

Ara que la gestió del territori i els recursos naturals són emergència, l’aplicació dels criteris mediambientals i sostenibles s’han tornat una prioritat en l’agenda política. Tots i cadascun de nosaltres hem d’assumir aquesta realitat i deixar de comprometre el benestar de les generacions futures amb les accions més urgents i immediates que sovint ens impedeixen veure més enllà. Gràcies al seny i el saber fer dels nostres antecessors, a Ordino encara tenim la sort de mantenir un ric patrimoni natural i un paisatge que ens identifica i ha marcat la diferència. Això no ha estat casualitat ni és fruit de la improvisació, la conservació dels prats i els camps de la parròquia ha estat una voluntat dels pagesos i la gent de la terra, que segueixen treballant les terres i mantenint els prats gràcies a l’activitat ramadera.

Molt abans que la Unesco reconegués Ordino Reserva de la Biosfera, els actors del territori es van anticipar en aquest compromís amb la riquesa i el patrimoni natural, amb la protecció del primer espai natural d’Andorra. Així, el 15 de juny del 1999, la vall de Sorteny va ser declarada parc natural. Va ser una decisió valenta, que comportaria uns deures i unes obligacions de tots nosaltres vers la conservació del territori i la protecció dels seus hàbitats i espècies. El parc natural ha estat clau en l’obtenció d’aquest reconeixement, Reserva de la Biosfera, una elecció voluntària que ens ha fet prendre més consciència del valor del que tenim i som.

Al llarg d’aquests vint-i-cinc anys, el prestigi del parc només ha crescut. Reconegut pels seus valors naturals, científics i paisatgístics, Sorteny és una font d’estudi i coneixement. La diversitat d’hàbitats, l’interès florístic i la diversitat de fauna atrau investigadors de tot el món, gràcies al treball en xarxa i als projectes de cooperació internacional com Poctefa conjuntament amb l’ARI i la col·laboració d’altres espais naturals com el Parc Pirinenc de les Tres Nacions. Un exemple recent de recerca és Pyrisentinel, projecte que estudia la biodiversitat als llacs del Pirineu, liderat pel Centre de Regulació Genòmica, amb altres entitats com el Creaf o l’Station d’Ecologie Théorique et Experimentale (SETE) del CNRS francès.

Tots som part implicada d’aquests reconeixements que ens fan sentir orgullosos, però no podem oblidar la importància dels principals actors del territori. L’activitat agrícola i ramadera garanteix la preservació del territori i del medi natural. El mateix any 2020 que vam ser declarats Reserva de la Biosfera, recuperàvem una tradició perduda a la vall durant més de set dècades, la Fira del bestiar. Quatre anys després, veure l’expectació i l’afluència de públic que desperta la fira en cada edició referma la decisió de recuperar l’essència del que som. Mostrar a la societat actual d’on venim és fonamental per saber cap a on anem.

El primer cap de setmana de maig tornarem a celebrar a Ordino la Fira del bestiar, un símbol de la tradició agrícola i ramadera de la parròquia. El sector primari segueix ben viu a casa nostra, gràcies al treball de les explotacions i les cases ramaderes que han agafat el relleu a les generacions anteriors. És precisament la reivindicació i la importància que donem a aquest sector en la configuració del nostre territori i en la nostra identitat el que volem transmetre a tothom amb aquesta celebració. La fira guanya seguidors i també suport cada any, amb el Govern d’Andorra, l’APRA i el Parc Pirinenc de les Tres Nacions, des de l’inici, en aquesta quarta edició sumem la col·laboració de dues institucions, la de l’ambaixada de França a Andorra i la de la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya.

L’èxit i el sentit d’aquesta fira rau en la participació de tothom, les administracions, la societat civil i tots els sectors; no tan sols el primari, també productors, restauradors, hotelers i empresaris compromesos que treballen pel territori. Per reforçar aquests vincles, a la Fira concurs nacional i subhasta de mascles de la raça bruna, la Taula de ramaders sumarà una nova subhasta amb fins solidaris, exclusiva per als restauradors i carnissers, que contribuirà a reconèixer el segell de qualitat de la carn d’Andorra i posar en valor les explotacions ramaderes de la parròquia. Ara, dues d’aquestes explotacions, gràcies a les seves pràctiques tradicionals i sostenibles, s’acaben de comprometre amb el segell de la Biosfera i els valors compartits d’aquesta xarxa mundial de reserves que premia l’essència del que som.