Els aspectes legals de la producció audiovisual

La producció audiovisual, com ara el cinema, documental, sèrie o la televisió, és un procés complex en què participen multitud de professionals, productors, directors, guionistes, actors, tècnics de so, d’il·luminació i fotografia, i també assessors legals, financers, comptables, inversors, l’administració pública i d’altres agents que, entre tots, aportem el nostre gra de sorra perquè, després de mesos i inclús anys de treball, un espectador pugui emocionar-se a través de la creació audiovisual.

A Andorra, tot i que l’audiovisual és un sector petit en termes quantitatius, en els darrers anys s’han dut a terme produccions de gran qualitat, que han merescut la participació i el reconeixement en festivals de cine internacionals, inclús els Oscar i els Goya. I en poques setmanes, una producció andorrana serà presentada al Festival internacional de Canes, seleccionada com un dels millors projectes cinematogràfics del món. Andorra té una oportunitat única per potenciar i difondre les seves creacions audiovisuals i el talent local que les fa possibles, així com per atreure inversors i projectes d’arreu.

Una producció audiovisual té infinitat d’implicacions legals, tant a la fase de preproducció (període comprès entre que neix la idea i la gravació de l’obra), de producció (rodatge i execució) i postproducció (selecció del material, edició, muntatge i venda del projecte), en què els assessors legals col·laborem amb els productors per fer possible la creació audiovisual, tant en relació amb la mateixa obra com en la interacció amb els diversos agents vinculats. Entre d’altres aspectes de naturalesa jurídica que solem trobar en una producció destaquen els següents:

1. Estructura societària. En primer lloc, és essencial escollir quin tipus de societat és l’idoni per desenvolupar el projecte, en quina jurisdicció ho farem (per exemple, tenir una societat matriu andorrana i societats filials en els diversos països on es realitzi el rodatge i l’accés al finançament), la forma d’estructurar la participació accionarial i l’òrgan d’administració, o elaborar un pacte de socis, en el cas que hi hagi més d’un soci fundador o que es doni entrada a inversors.

2. Contracte de guió. En el cas que es contracti un o més guionistes, es recomana firmar un contracte amb el guionista en què es reculli clarament l’objecte de l’encàrrec, el preu i el termini d’entrega, així com que el professional cedirà a la productora tots els drets econòmics derivats de l’execució del guió.

3. Registre dels elements de propietat intel·lectual. Elaborat el guió, així com qualsevol altre material en què es basi l’obra, es procedirà a registrar els elements de propietat intel·lectual, tant a Andorra com als diversos països on es vulgui distribuir el projecte, per tal que ningú pugui copiar-lo, reproduir-lo o fer-ne ús sense l’autorització del seu titular.

4. Acords de confidencialitat. Ja que la documentació referent a l’obra (com pot ser el guió, el dossier de presentació, l’estudi de prevenda o el resum executiu) haurà de ser enviada a multitud de persones i entitats (el director, distribuïdores, administracions públiques, inversors, entre d’altres), es recomana fer firmar acords de confidencialitat cada cop que s’enviï documentació sensible, a fi de garantir que se’n farà un ús adequat.

5. Ajudes públiques. Si es vol accedir a ajudes i finançament públic, tant a Andorra, a través de les subvencions culturals que atorga el ministeri de Cultura, Joventut i Esports, com en l’àmbit internacional, caldrà aportar nombrosa documentació i informació, que prèviament serà revisada i validada pels assessors legals que participem en el projecte.

6. Contracte d’inversió. En la relació amb els inversors del projecte, és recomanable formalitzar un contracte d’inversió, en què s’estableixin clarament les obligacions de la productora, l’import del finançament i els drets de l’inversor, especialment el retorn del capital, ja sigui via préstec, inversió directa en l’empresa (equity), participació en els drets econòmics de la productora i/o de l’obra, o a través d’incentius fiscals (com és el cas del conegut com a tax rebate que l’estat espanyol ofereix a la inversió en cinema).

7. Contractes de prestació de serveis amb l’equip. Finalment, és important subscriure contractes de prestació de serveis (o de treball) amb tots els membres de l’equip que participin en la producció, com ara el director, assistents de producció, actors, tècnics o agències de representació, així com els que participin en la postproducció, empreses d’edició i muntatge, distribuïdores o empreses de prevenda, en què quedin definits els termes i condicions de la prestació del servei o treball, el preu, els terminis d’execució i la cessió de tots els drets a favor de la productora.

Darrere d’una pel·lícula de cinema, sèrie, documental o programa de televisió, o qualsevol altra creació audiovisual, que els espectadors gaudim durant unes hores, hi ha la feina de desenes o, a vegades, centenars de persones que han treballat durant setmanes, mesos i anys a través d’un complex procés creatiu, legal i financer que, si la preparació, la sort i l’oportunitat s’uneixen, aconsegueixen emocionar l’espectador, dibuixar un somriure en la seva mirada, una llàgrima en el seu rostre, un record que el transporta al seu passat, una inspiració per al futur, una nova il·lusió.