La curiositat, motor imprescindible per a l’èxit empresarial

Albert Einstein va dir: “No tinc cap talent especial, només soc apassionadament curiós”. Aquesta afirmació ressona especialment dins meu. Durant la meva infantesa, m’encantava fer preguntes. Sempre volia saber què pensaven les meves amigues, les persones que m’envoltaven; era una nena curiosa. Recordo amb molt d’afecte les llargues passejades a la vora del mar amb el meu pare, i jo fent-li moltes preguntes per saber com funcionava la seva empresa. Aquesta curiositat era més que simple intriga; era una passió per recollir informació i dades per entendre el món que em rodejava. La capacitat de preguntar-se per què les coses són com són i plantejar-se com podrien millorar és essencial, i això no es dona si no tenim curiositat. Amb el suport dels meus pares, vaig tenir a l’abast un munt d’activitats, des de la música fins a la informàtica, que van alimentar la meva curiositat i el meu entusiasme per adquirir coneixements nous.

La meva fascinació per la programació va començar quan vaig aprendre a desenvolupar algoritmes amb els llenguatges Fortran i Pascal. El procés de descriure pas a pas a una màquina com ha de resoldre un problema va despertar en mi el desig d’entendre com funcionava el món de la tecnologia i la informàtica.

La curiositat és una força poderosa que impulsa l’exploració, la innovació i la resolució de problemes. En el món de l’anàlisi de dades, les habilitats tècniques són importants, però la curiositat és el que dona vida a aquestes habilitats. Ser curiós significa no conformar-se amb les respostes evidents, sinó explorar més enllà per trobar insights ocults. No obstant això, per aconseguir resultats excepcionals cal, més que unes habilitats tècniques i curiositat, passió i il·lusió per la feina. Quan es fa amb passió, la feina es converteix en una missió, i les dificultats es veuen com a reptes emocionants en lloc d’obstacles insuperables. Aquesta passió és contagiosa i pot inspirar i motivar tot l’equip.

Un exemple concret d’això és un cas d’èxit recent a Creand, en què es van utilitzar models d’aprenentatge automàtic per millorar la selecció de clients als quals oferir un producte específic del nostre banc. Aquest procés va comportar reunions prolongades amb els diversos departaments implicats. És important destacar que avui en dia, quan una empresa crea un projecte basat en dades, el departament legal adquireix una rellevància crucial. Un cop alineats tots els participants, el següent pas va ser preparar les dades que alimentarien el model. Després d’entrenar diversos models i seleccionar-ne un en particular, aquest ens va ajudar a identificar els clients als quals havíem d’adreçar la campanya per optimitzar els impactes a generar. La curiositat i la passió dels equips involucrats van ser fonamentals per assolir els resultats.

En conclusió, la curiositat i la passió són elements clau per aconseguir resultats excepcionals en l’anàlisi de dades. En un món empresarial cada vegada més competitiu i impulsat per les dades, la curiositat continua sent l’ingredient secret que distingeix els líders dels seguidors. No és només una habilitat personal, sinó una estratègia empresarial poderosa per a la innovació i el creixement sostenible en l’era digital.