En la societat actual ha de prevaldre el dret a la igualtat per a tots els nens i nenes arreu del món, però la realitat és una altra. Milions de nens viuen desprotegits. Són les persones més vulnerables del planeta.

Avui, 12 d’abril, es commemora el Dia internacional dels nens del carrer, un dia especial que reconeix la força i la resiliència de milions de nens del carrer a tot el món, per reconèixer la humanitat, la dignitat i el desafiament dels nens del carrer davant de dificultats inimaginables.

Se celebra cada any com una manera de denunciar la situació de carrer a què s’enfronten milions de nens arreu del món i on es vulneren els seus drets educatius, econòmics, socials i familiars.

Hi ha milions de nens al món les vides dels quals estan indissolublement connectades amb els espais públics: carrers, edificis, centres comercials, etc. Alguns d’aquests nens viuen als carrers, dormint en parcs, portals o marquesines. Altres poden tenir cases a les quals tornar, però depenen dels carrers per sobreviure i sustentar-se.

Quan no es cuida els nens, els governs i les persones els hem defraudat. És extraordinari que els nens del carrer s’hagin quedat tan enrere durant tant de temps. Extraordinari i indefensable. És com si fossin invisibles per a la consciència del món.

La vida al carrer crea problemes únics per als nens. Les seves experiències fan que els sigui molt difícil confiar en els adults.

Cooperand porta 20 anys treballant en primera línia amb aquest perfil de menors, en què un equip de professionals els atén, assisteix, sustenta, educa i forma per després reinserir-los en la societat amb eines per créixer.

Construïm relacions amb nens del carrer, ens connectem a ells i al seu dolor, i els ajudem a explorar solucions que s’adaptin a les seves necessitats.

Procurem sempre, mitjançant equips d’experts amb psicòlogues i treballadores socials, buscar algun familiar per retornar-los a la seva família i en cas que la família sigui el problema d’aquesta fugida als carrers, ingressen en llars d’acollida on Andorra i un centenar de famílies implicades sustenten i cuiden amb cura aquests menors durant els seus primers anys, donant-los possibilitats de seguir formant-se en arribar a la majoria d’edat.

Més de 360 voluntaris andorrans han viatjat amb Cooperand en aquests 20 anys i han viscut molt de prop i diàriament aquesta greu situació, en què centenars de nens han estat durant un temps els seus fills, que mendicant amor i atencions cada dia han tret el millor del nostre voluntariat.

Gràcies a tots ells i a les famílies andorranes, padrines i padrins, que van decidir un dia comprometre’s amb aquests petits per aportar una mica més de llum als seus dies.