Deixem de ser porucs
Massa sovint davant de controvèrsies tenim la tendència a actuar de forma poruga, en diem actuar amb prudència com a eufemisme, però la realitat és que les persones, la societat en general, majoritàriament ens amaguem davant dels problemes i deixem que passi el temps per veure si així se solucionen sols, o ho fan uns altres o tothom se n’oblida. I aleshores és quan els depredadors se n’aprofiten i, davant la nostra inacció, actuen impunement, et passen per sobre amb fets consumats fins que ja no hi pots fer res. Per això és tan important tenir una societat civil atenta i que, davant del mínim dubte, treballi per revertir la situació fins que faci sortir els colors a aquells que, des de la supèrbia, s’han cregut amb el poder de fer i desfer. Posar-se de perfil no fa altra cosa que agreujar una dinàmica social malalta. Hem de reivindicar i fer més fort el paper de la societat civil, treballant per la col·lectivitat i la comunitat. Ningú ho podrà fer millor que nosaltres mateixos, perquè delegar les funcions en qui ens mana sense fiscalitzar-los condueix indefectiblement a l’abús de poder, a l’actuació impune de fets consumats i, sense adonar-nos-en, a la pèrdua de drets i llibertats que a poc a poc ens aniran retallant fins que serà impossible recuperar-los. Cadascú, des del seu sector, des del seu àmbit de treball, des del seu oci o la seva afició ha de parar compte amb les lleis i les ordinacions que s’escriuen, estar atent a les decisions que prenen els qui manen, ja sigui al teu poble o al país, altrament ens estarem carregant la democràcia i la llibertat, tan malmeses com les tenim ja a hores d’ara.