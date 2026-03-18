Lloguer lliure
Ha vingut un expert al nostre país per solucionar els problemes que tenim amb l’habitatge, o més ben dit amb el preu dels lloguers. Des de l’FMI es defensa que cal aixecar l’actual intervenció dels contractes de lloguer. En paraules textuals del cap de missió de l’FMI, “que cal deixar que el mercat faci la seva”, que “els contractes de lloguer es desregularan de forma progressiva” i que “una congelació de lloguers per a tothom pot beneficiar llars que no ho necessiten”. Tot recomanant deixar que el mercat funcioni de forma lliure. Tot i que aquest expert que va venir a aconsellar-nos tenia una alçada, segurament de més de dos metres, no m’ha convençut gens en absolut. Aquí tenim un greu problema de manca d’habitatge, amb una alta demanda del mateix. La famosa llei de l’oferta i la demanda ens diu que és el principi bàsic de l’economia de mercat que determina el preu dels productes. És a dir, si la demanda supera l’oferta, els preus pugen. Si l’oferta supera la demanda, els preus baixen. Penso que no tenim cap necessitat que vinguin aquests experts il·luminats a aconsellar-nos. El preu dels lloguers s’ha de solucionar d’una altra manera. Potser posant uns límits segons la mida de l’habitatge i la seva situació? També potser pensant en la seva antiguitat? Potser també s’han de valorar altres condicionants? No ho sé, jo no soc un expert en la matèria. Sort en tenim encara que molts propietaris respectin els seus llogaters i només passin amb el rebut i els seus augments... Andorra no és un país de milionaris, però si en venen, benvinguts siguin. Encara que suposadament pugui arribar a viure aquí també l’emèrit espanyol...