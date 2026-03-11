Turborotondes
Ja s’ha estrenat l’invent del segle, les turborotondes... Que consisteixen en un carril continu perquè els vehicles que hi circulen per la dreta hagin de continuar rectes, o bé si hi hagués possibilitat, girar tan sols a la dreta. Vaja, el mateix que s’havia de fer tota la vida amb dos carrils a la rotonda però sense ratlles... Almenys així ho he entès jo sempre. Encara que algun cop he constatat vehicles que no ho entenien així i alguns fins i tot sense posar l’intermitent. M’han sobtat els comentaris d’algun mitjà de comunicació respecte a l’estrena d’aquesta novetat: mentre que un mitjà diu que va ser un matí amb menys retencions de l’habitual el primer dia, sense cap incidència, en un altre mitjà asseguraven que les turborotondes es van posar en marxa amb més pena que glòria. Visions molt diferents, sens dubte. El que em va sobtar també és que ens diguessin que de bon matí dos agents de trànsit de la policia es limitaven a efectuar quatre indicacions sense ànim sancionador en una de les rotondes de Prada Casadet o del Km 0. Jo no sé si hi eren o no, però sí que en vaig veure quatre a la rotonda dels Marginets aturant vehicles i demanant papers sense cap motiu aparent d’infracció. No em molesta que pintin ratlletes a les rotondes, el que no entenc és que s’hagi de senyalitzar allò que no es pot fer. Tothom hauria de saber com s’han d’utilitzar les rotondes i sobretot els intermitents, agafant el carril correcte abans d’entrar a la rotonda. Un altre tema és quan la rotonda tan sols té una entrada... El que és cert és que alguns conductors haurien de rebre un curset de circulació a les rotondes.