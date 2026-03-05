Un pas a torrent Pregó
Anar d’Encamp a Meritxell a peu pels camins tradicionals és pràcticament missió impossible, o com a mínim per jugar-s’hi la vida. Si hom puja des de les Bons pel camí de l’Oratori direcció Meritxell, arribarà un punt en el qual toparà amb la carretera general i la impossibilitat de creuar cap a l’altra banda a l’altura de torrent Pregó, al límit entre les parròquies d’Encamp i de Canillo. Just en aquest punt, a l’altre cantó de la carretera segueix el camí que porta fins a Meritxell. Tanmateix, per creuar d’una banda a l’altra no hi ha cap altra opció que intentar passar, a peu, els quatre carrils de la carretera general que travessa el Principat i que estan realment molt transitats a qualsevol hora del dia, i no diguem ja els caps de setmana. A més, és un punt en el qual els vehicles pugen a gran velocitat. Malgrat que no hi ha cap punt per creuar amb seguretat, en el seu moment es va deixar aquest espai sense tanques de protecció laterals, per tal que el vianant pogués passar a l’altra banda sense la complicació afegida de saltar la tanca, que encara afegeix més risc. Per tant, qui va pensar la infraestructura sabia de la necessitat de pas, malgrat que no es va habilitar cap element segur per poder creuar. El resultat és que si un vol passar s’ha de jugar la vida. Ara que les administracions s’estan posant les piles amb els camins verds, seria hora d’habilitar un pas segur en aquest punt, que seria tan senzill com un pas de vianants i un semàfor amb botó per a quan fos necessari. Si a la capital hi ha molts passos per creuar de banda a banda de la carretera general, per què no hi hauria de ser aquí?