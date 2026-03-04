Crèdits tous
El grup polític Andorra Endavant vol de totes totes saber a qui van ser concedits els crèdits tous durant la pandèmia i diu que esgotarà totes les vies jurídiques per garantir la transparència en la gestió dels crèdits. A parer meu, no n’han de fer res, ni ells ni ningú. Moltes empreses van haver de sol·licitar aquests crèdits per poder tirar endavant davant la pandèmia i els han tornat o els estan tornant. Es tractava d’una ajuda de Govern amb els diners dels bancs. Un altre tema serien aquelles empreses que no els han tornat i ja estan publicades al BOPA. Penso que no s’han de publicar els noms de persones ni empreses que reben ajudes o han rebut ajudes si compleixen el que han de complir. No es tracta de transparència en l’atorgament i la gestió dels crèdits tous, com ells asseguren. Simplement, es tracta de confidencialitat amb aquelles empreses que estan complint correctament. Per aquest motiu, em sembla molt correcta la decisió del Tribunal Constitucional de rebutjar la petició d’Andorra Endavant. I per molt que ara pretenguin acudir a l’Alt Tribunal (que no sé ni què és), crec que també serà rebutjada. Penso que Andorra Endavant hauria de tenir altres coses a fer que xafardejar les ajudes de Govern per afrontar una dura pandèmia. O potser també pensen demanar quins comerços del Pas de la Casa rebran ara també ajudes. Potser s’han adonat que s’han passat una miqueta en la seva demanda i per aquest motiu van suspendre la roda de premsa que tenien convocada? Senyors i senyores d’Andorra Endavant: deixeu tranquils els empresaris, que prou feina tenen a tirar endavant les seves empreses amb ajudes o sense.