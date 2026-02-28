Portar la llum
La desclassificació de documents oficials, com els que han sortit a la llum sobre el 23-F o altres com els del cas Epstein o l’assassinat de J. F. Kennedy, són molt necessaris. Permet entendre millor episodis clau de la història recent. Aquests papers, guardats durant dècades sota el segell de secret oficial, ofereixen detalls sobre les decisions polítiques, militars i institucionals que es van prendre en moments de gran tensió. La seva publicació no tan sols enriqueix la recerca històrica, sinó que també contribueix a la memòria col·lectiva i a la consolidació democràtica, ja que permet als ciutadans accedir a informació que abans estava vetada. Els documents es mantenen secrets per diverses raons: protegir la seguretat nacional, evitar que informació sensible comprometi relacions internacionals o preservar la intimitat de persones implicades. En el cas del 23-F, la reserva responia a la necessitat de blindar l’Estat davant possibles repercussions polítiques i militars. Amb el pas del temps, però, la majoria d’aquests riscos desapareixen i preval el dret de la societat a conèixer la veritat. La desclassificació, quan es fa, aporta claredat sobre fets que sovint han estat envoltats de rumors o interpretacions parcials. Permet als historiadors contrastar fonts, als ciutadans entendre millor el funcionament de les institucions i al sistema democràtic reforçar la seva legitimitat. En definitiva, obrir aquests arxius és necessari per transformar el secret en coneixement compartit i per assegurar que la història no es construeixi només amb silencis, ni amb faules.