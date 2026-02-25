Eleccions portugueses
No entenc gaire el resultat de les eleccions portugueses pel que fa als residents a Andorra. Al país en general van guanyar els socialistes, però a Andorra ho va fer l’extrema dreta. Alguns mitjans de comunicació parlen d’alta participació, altres mitjans parlen de baixa participació. Cert que van votar el doble de residents que a l’any 2021, però tot i així la participació continua sent molt baixa, a parer meu. Uns 400 electors d’un total d’uns 8.000 em sembla molt poc. Tampoc, però, és que voti gaire gent a les eleccions espanyoles, ja que solen votar unes 3.000 persones d’un total d’unes 24.000. Sembla que a les persones que no viuen al seu país d’origen els importa ben poc qui mani. No puc valorar el tarannà dels que van a votar perquè no els conec, ni tampoc puc valorar el nivell dels que ho fan, però em sembla molt estrany que votin per l’extrema dreta. Normalment, ha de ser gent que ha marxat del seu país per treballar en un altre. I és per aquest motiu que em sobta moltíssim que votin l’extrema dreta, ja que precisament els partits d’extrema dreta no és que siguin precisament gaire favorables a la migració. Constato com els partits d’extrema dreta van augmentant considerablement a tots els països en general i molta gent diu que això és per culpa de la immigració. Per aquest motiu, em sobta molt que siguin precisament ells els que votin per l’extrema dreta. En fi, pot ser que jo no entengui gaire en el tema del vot de les persones o pot ser que tan sols votin aquells que no estan gens d’acord amb els que manen al seu país d’origen, referint-me precisament en aquest cas al país lusità.