Pas de la Casa
Els veïns i comerciants del Pas de la Casa estan de molt mala “pata”. Si fins ara trobaven que el seu poble era molt insegur degut als contrabandistes, ara es troben que precisament ja no tenen ni contrabandistes degut al tancament de la carreta per l’esllavissada a l’RN-20. No entenc gaire que els botiguers del Pas vulguin vendre el tabac sense restriccions si en aquests moments no hi ha ningú que el compri. Bromes a banda, el cert és que els comerciants d’aquesta vila no estan gens de sort. Si sumem els talls dels pagesos, als talls per la neu i ara el tall per l’esllavissada... Tot plegat fa que qualsevol venda sigui molt complicada, sense oblidar tampoc la restauració, que també es veu molt afectada. Malgrat tot, sembla que l’hostaleria sí que funciona bastant adequadament i l’esquí va “tirant” endavant, tot i la manca de francesos. El Pas de la Casa, tot i estar dins del nostre país, sembla com un “món” a part que viu gairebé exclusivament de l’“excursionista” francès. Els residents a Andorra no contribuïm gaire a visitar la vila encampadana. Espero que el problema del tall de la carretera es pugui solucionar molt abans d’aquests tres mesos previstos o que sigui realitat una via alternativa per la banda francesa. De totes maneres, arreglar definitivament la carretera d’una manera segura és imprescindible. Un altre tema seran els talls de carretera ocasionats pels pagesos o per les nevades que sembla que no tinguin solució. Desitjo molta sort als residents i comerciants del Pas de la Casa. I sobretot que rebin les ajudes necessàries per part del nostre Govern i del Comú d’Encamp.